Актор-військовий Дмитро Сова відповів, чому його дружина не може піти на фронт: "Потрібна операція"

Український актор Дмитро Сова, який пішов на фронт захищати Україну, розповів, як його дружина, акторка Даша Легейда, хотіла стати бойовим медиком та чому вона не може цього зробити.

Артист-військовий поділився, що його обраниця під час повномасштабної війни активно волонтерить. Вона часто їздить до госпіталів, де допомагає пораненим захисникам. Після побаченого Даша захотіла стати бойовим медиком та вирушити на фронт.

"Даша активно волонтерить. Тричі на тиждень з дівчатами допомагають у госпіталях пораненим. Спілкуються з хлопцями, розносять продукти. Найчастіше в Інституті ортопедії та травматології. Там багато поранених, яким важко пересуватися, тому зайві руки дуже необхідні. Після побаченого не раз мені казала: "Хочу піти на бойового медика", - розповів Сова в інтерв'ю Obozrevatel.

Дмитро Сова та Даша Легейда / Фото: instagram.com/daryaleheida

За словами актора, він розумів, що на фронті важко і фізично, і психологічно. Однак Дмитро наголосив, що Дашу складно переконати.

"Це дуже велике навантаження – і фізично, і психологічно. Але я розумів, що відмовляти немає жодного сенсу, бо вона в нас дівчина з характером, як і її тато. Борець за правду та справедливість – і буде відстоювати це до останнього. Чесно зізнаюся, вона не любить, коли я про неї згадую в інтерв'ю. Особливо, про її мрії стати медиком, тому не будемо про це більше", - зізнався артист.

Дмитро Сова та Даша Легейда / Фото: instagram.com/daryaleheida

Щоправда, Легейда не може стати бойовим медиком. Сова розповів, що в його дружини серйозні проблеми з коліном. Ба більше, Даші навіть необхідна операція. Тож, через це акторка не може поїхати на фронт.

"Насправді вона має чималі проблеми з коліном (але теж не хоче про це розповідати) – потрібна операція. І вже давно. А коли почалася війна – не до цього стало, хоча можу собі тільки уявити, яких сил їй вартують вистави, де треба танцювати, стрибати", - додав Сова.

Дмитро Сова та Даша Легейда / Фото: instagram.com/daryaleheida

Нагадаємо, нещодавно співачка Надя Дорофєєва їздила до Донецької області. Артистка привезла військовим благодійну допомогу, яка вкрай необхідна на фронті.

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