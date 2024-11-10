Актора-військового Дмитра Сову перевели до іншої бригади: де він тепер служить і чим займається

Зірка стрічки "Село на мільйон", український актор Дмитро Сова, який служить в лавах ЗСУ, зізнався, що його перевали до іншої бригади.

Так, раніше артист служив у Повітряних силах, а нині ж у Сухопутних військах. За словами актора, це було не його власне бажання, а наказ Генштабу. Дмитро Сова зізнається, що не знає, з чим це пов'язано, однак розуміє, що це був вимушений захід у цілях доукомплектування. Більше подробиць артист розкривати не став, лише поділився, що йому поталанило, адже він потрапив до нового підрозділу з деякими своїми побратимами.

"Мене перевели до іншої бригади – з Повітряних сил у Сухопутні війська. Це не моє побажання чи прохання, а наказ Генштабу. Понад сотні людей з нашої частини відправили по інших бригадах на доукомплектування. Я не знаю, з чим це пов'язано. Проте розумію, що це вимушений захід, бо дуже багато моментів треба вирішити за рахунок людей, які зараз вже мобілізовані. У нюанси вдаватися не вважаю доцільним. Скажу лише, що потрапив в один підрозділ з кількома своїми побратимами, що дуже добре", - розповів актор в інтерв'ю Oboz.ua.

Дмитро Сова / Фото: instagram.com/dimasovajr

Дмитро Сова також поділився, що вже знає, чим займатиметься на новому місці служби, однак не може про це публічно поки що розповісти. За словами артиста, спочатку необхідно заступити на нову посаду. Однак актор наголосив, що сподівається використовувати на новому місці вже набути знання та навички.

"Дуже вірю, що на новому місці будуть використовуватися вже набуті нами знання та навички. І ми будемо приносити максимальну користь. Я вже знаю, чим буду займатися на новому місці служби, однак говорити про це публічно поки зарано. Потрібно заступити на посаду", - додав актор.

Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко розповіла про службу чоловіка в лавах ЗСУ. За словами артистки, Андрій Федінчик перебуває в дуже небезпечних місцях.

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