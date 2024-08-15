Актори у формі ЗСУ: росіяни знімають постановні відео в Курській області

Росіяни активізували знімання постановних роликів про Курщину з переодягненими у форму ЗСУ людьми. Це традиційна система російської пропаганди, обкатана на Харківщині та інших окупованих територіях.

Про це пише керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Він деталізував, що для цього залучаються різні структури, які фінансує МО РФ. Зокрема, участь у постановках бере театральна студія "Крылья".

"ЦПД РНБО регулярно виявляє такі продукти, роботи в осінтерів додалось", – підсумував Коваленко.

Раніше стало відомо, що від початку операції на Курщині Сили оборони загалом взяли під контроль вже 82 населені пункти.

Читайте також: