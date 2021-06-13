Акторку з Росії не пустили до України через візити до Криму

Жінка прямувала до Одеси, щоб виступити в театрі.

Російську акторку озвучування та дубляжу, співачку не пропустили для виступу в театрі в Одесі через незаконне відвідування окупованого Криму.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Росіянка перетинала пункт пропуску "Паланка-Маяки-Удобне", що на українсько-молдовському кордоні. Однак під час заходів контролю прикордонники Білгород-Дністровського загону встановили, що вона відвідувала окупований півострів.

"Оскільки на півострів вона потрапила з порушенням встановленого порядку в’їзду та виїзду, у в’їзді на територію України їй відмовили. Крім того, прикордонники заборонили їй в’їзд в Україну терміном на три роки", - наголосили прикордонники.

Сама 59-річна росіянка повідомила правоохоронцям, що прямує до Одеси, щоб виступити в театрі. Жінка відома в Росії як акторка озвучування та дубляжу, а також співачка.

Нагадаємо, на українсько-польському кордоні знайшли мертвим громадянина Пакистану, який хотів незаконно потрапити у Європейський союз.

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