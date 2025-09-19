Акциз на пальне й закон про ОLX: які податки зростуть 2026 року

Податки / © ТСН.ua

Україна має євроінтеграційні забов’язання. Так, 2026 року йдеться про збільшення акцизу на пальне до 18%, а на тютюн — майже на 5%.

Про це в ефірі «Ми Україна» розповів член комітету з питань фінансів та митної політики Олексій Леонов.

Також, за його словами, планується прийняття двох законопроєктів. Перший — це така званий акциз за солодкі напої. Від нього планують отримати до держбюджету майже 14 млрд грн.

«І планується оподаткування операцій на електронних платформах. Так званий „закон про OLX“. Від нього планується надходження 8 млрд до бюджету», — зазначив Леонов.

Так, ВР розглядає законопроєкт №14025, який має потенціал кардинально змінити правила гри на ринку оренди житла. Йдеться про сучасний та автоматизований підхід до контролю доходів, отриманих через цифрові платформи, (OLX, Airbnb, DIM.RIA, ЛУН).

На думку авторів, нововведенням вдасться досягти передовсім:

більшої прозорості ринку;

підлаштування українського законодавства до європейських стандартів.

Мовою цифр: якщо річна сума доходу становить до 6,7 млн грн, податок становитиме 5%. У випадку наявності не більше як трьох угод на рік (до 2 000 євро) — діятиме спрощений порядок.