Відключення світла в Україні: де знайти актуальні графіки для кожної області

Де шукати графіки відключень світла

Через постійні масовані атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України, планові та аварійні відключення електроенергії стали необхідною мірою для балансування енергосистеми.

Своєчасна поінформованість дозволяє ефективно організувати робочий день, підготувати прилади та мінімізувати дискомфорт.

Де шукати актуальні графіки відключень для кожної з областей України, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Вінницька область

Про актуальні графіки відключення електроенергії у Вінниці та Вінницькій області повідомляє місцеве обленерго. Знайти їх можна за цим посиланням: https://voe.com.ua/disconnection/detailed. Також графіки відключень можна дізнатися у застосунку «Світло».

Волинська область

У Луцьку та Волинській області про припинення електропостачання інформує «Волиньобленерго». Інформацію щодо застосування графіків погодинного відключення на території області можна знайти за цим посиланням: https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0.

Також оперативно проінформувати споживачів про застосування відключень може офіційний бот «Волиньобленерго».

Дніпропетровська область

Актуальну інформацію щодо планових відключень електроенергії у місті Дніпро та Дніпропетровській області публікують на сайті «Дніпропетровських електромереж»: https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns. Однак у разі аварійних ситуацій вказаний графік може не діяти.

Водночас споживачі компанії «Центральної енергетичної компанії» зможуть дізнатися графіки вимкнень за посиланням: https://cek.dp.ua/index.php/cpojivaham/vidkliuchennia.html. Водночас про графіки інформує також Тelegram-канал «ПрАТ «ПЕЕМ „ЦЕК“ інформує», а також застосунок «Світло».

Донецька область

На Донеччині графіки відключень електроенергії регулює і повідомляє ДТЕК. Знайти їх можна за цим посиланням: https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns.

Житомирська область

На Житомирщині знайти графіки погодинних відключень можна на сайті обленерго: https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php.

Закарпатська область

У Закарпатській області, як і в більшості регіонів України про відключення електроенергії повідомляє обленерго на своєму сайті: https://zakarpat.energy-ua.info/.

Запорізька область

На Запоріжжі дізнатися про графіки відключень електроенергії та черги можна на сайті компанії ПАТ «Запоріжжяобленерго»: https://www.zoe.com.ua/.

Івано-Франківська область

В Івано-Франківську та області дізнатися про актуальні графіки відключень енергопостачання можна на сайті: https://oe.if.ua/uk/sections/5e9f1c5fdb9c42704449b999#5bec3f37db9c424d57d7f348.

Також дізнатися свою чергу можна у Viber-боті https://chats.viber.com/oeifuabot, або ж сайті https://svitlo.oe.if.ua за номером особового рахунку або адресою проживання. Для непобутових споживачів – за номером лічильника.

Київська область

На Київщині та в столиці є кілька джерел, які інформують про відключення:

сайт ДТЕК: https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns;

додаток «Київ Цифровий».

Зокрема, актуальні графіки відключень можна переглянути зі смартфона в чат-ботах Viber або Telegram, а також у застосунку «Світло».

Кіровоградська область

Графіки відключень електроенергії на у Кіровоградській області можна знайти на сайті обленерго: https://kiroe.com.ua/energy/plan. Для цього необхідно спочатку обрати свою громаду.

Окрім того, дізнатися про відключення можна через Telegram-бот, а також переглянути їх на Facebook-сторінці обленерго.

Луганська область

Через те що Луганська область практично повністю окупована Росією, відключення у прифронтових населених пунктах не запроваджується.

Львівська область

Львівобленерго повідомляє про відключення на своєму сайті: https://poweron.loe.lviv.ua/. Водночас дізнатися свою чергу відключень споживачі можуть, скориставшись такими онлайн-сервісами:

— чат-боти у Viber:

— чат-боти у Telegram:

— скористатися мобільним застосунком «КомКом» (застосунок працює як для побутових, так і для юридичних споживачів): https://loe.lviv.ua/page/komkom-app.

Водночас графік відключень можна переглянути у застосунку «Світло».

Миколаївська область

На Миколаївщині графіки можна знайти на сайті обленерго https://off.energy.mk.ua/, а також у застосунку «Світло» та Telegram-каналі обленерго.

Одеська область

На Одещині про відключення електроенергії інформує ДТЕК: https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns. Також дізнатися графіки відключень можна у застосунку «Світло» або ж у Telegram.

Полтавська область

У Полтаві та області місцеві жителі можуть знайти графіки відключень на сайті обленерго: https://www.poe.pl.ua/#, а також у Telegram-каналі обленерго — https://t.me/poltavaOE.

Рівненська область

Рівнеобленерго повідомляє про відключення на своєму сайті: https://www.roe.vsei.ua/disconnections, а також у Telegram — https://t.me/Rivneoblenergo_bot.

Сумська область

Мешканці Сумщини можуть дізнатися графіки відключень електроенергії на сайті АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»: https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Також дізнатися про відключення можна в особистому кабінеті «E-Svitlo» або ж у мобільному застосунку «Світло».

Тернопільська область

Тернопільобленерго повідомляє про відключення на сайті: https://www.toe.com.ua/news/71.

Також дізнатися про планові та аварійні відключення електропостачання користувачі можуть через чат-боти Viber та Telegram та застосунок «Світло».

Харківська область

У Харкові та області графіки можна знайти на сайті обленерго https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo та у застосунку «Світло».

Херсонська область

Оскільки Херсонщина вважається прифронтовою областю, там світло вимикають лише на деяких вулицях деяких населених пунктів. Дізнатися про такі відключення можна у Telegram-каналі.

Хмельницька область

Мешканці Хмельницької області можуть дізнатися про відключення на сайті АТ «Хмельницькобленерго»: https://hoe.com.ua/shutdown/queue, а також у чат-ботах:

Черкаська область

Мешканці Черкащини зазвичай дізнаються графіки з Telegram-каналу АТ «Черкасиобленерго». Про це також інформує очільник ОВА Ігор Табурець.

Чернівецька область

Жителі Чернівецької області можуть дізнатися про відключення електропостачання на сайті обленерго: https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/, а також у мобільному додатку eSvitlo.cv.

Чернігівська область

Інформацію про актуальні графіки погодинних відключень у Чернігівській області можна дізнатися на сайті обленерго: https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts. Зокрема, графіки відключень можна знайти за допомогою Telegram і Viber ботів.

Автономна Республіка Крим

Оскільки Крим є тимчасово окупованим, інформація про відключення електроенергії на півострові є недоступною.

