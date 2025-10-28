- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 169
- Час на прочитання
- 1 хв
Актуальні графіки відключення світла: коли не буде електрики у Дніпропетровській області
Графік планових відключень електроенергії на Дніпропетровщині оновили.
Оновлено графіки відключень електроенергії на 29 жовтня для Дніпропетровської області.
Поо це йдеться у повідомленні ДТЕК.
Планові графіки відключень світла на 29 жовтня оприлюднені для жителів Дніпропетровщини.
У разі змін або коригувань енергетики обіцяють повідомляти оперативно, зазначили в ДТЕК.
Еенргетики також закликали поділитися посиланням із близькими та друзями, адже це допоможе всім залишатися в курсі ситуації.
Нагадаємо, що в Україні офіційно розпочався опалювальний сезон. Наразі 55% соцоб’єктів вже з теплом.
У 13 регіонах тепло частково подається і в житлові будинки.