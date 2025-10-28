ТСН у соціальних мережах

Актуальні графіки відключення світла: коли не буде електрики у Дніпропетровській області

Графік планових відключень електроенергії на Дніпропетровщині оновили.

Оновлений графік відключень електроенергії на Дніпропетровщині 29 жовтня / © www.freepik.com/free-photo

Оновлено графіки відключень електроенергії на 29 жовтня для Дніпропетровської області.

Поо це йдеться у повідомленні ДТЕК.

Планові графіки відключень світла на 29 жовтня оприлюднені для жителів Дніпропетровщини.

У разі змін або коригувань енергетики обіцяють повідомляти оперативно, зазначили в ДТЕК.

Еенргетики також закликали поділитися посиланням із близькими та друзями, адже це допоможе всім залишатися в курсі ситуації.

Нагадаємо, що в Україні офіційно розпочався опалювальний сезон. Наразі 55% соцоб’єктів вже з теплом.

У 13 регіонах тепло частково подається і в житлові будинки.

