Активність шести бортів Ту-95МС: у небі України зафіксовані ракети, оголошено загрозу ударів
Шість Ту-95МС злетіли з аеродрому «Оленья», а в повітряному просторі України зафіксовано російські ракети, що становлять загрозу масованого удару.
У Повітряних силах повідомили про зліт шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому «Оленья» в Мурманській області рф. У повітряному просторі України перебувають ворожі ракети.
Ракета в Бериславському районі Херсонщини, курс північно-західний.
Ракети на сході Миколаївщини, курс північно-західний.
Ракети повз Баштанку, змінили курс на західний.
Ракети з Миколаївщини, курсом на Одещину.
Ракети на межі Одещини та Миколаївщини, курс північно-західний.
Оновлення траєкторії польоту ракет тривають.
Загроза ударів зберігається.
Українців закликають уважно стежити за подальшими повідомленнями та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. У разі оголошення тривоги слід негайно прямувати до укриттів та дотримуватися правил безпеки.