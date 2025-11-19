ТСН у соціальних мережах

336
1 хв

Активність шести бортів Ту-95МС: у небі України зафіксовані ракети, оголошено загрозу ударів

Шість Ту-95МС злетіли з аеродрому «Оленья», а в повітряному просторі України зафіксовано російські ракети, що становлять загрозу масованого удару.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

У Повітряних силах повідомили про зліт шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому «Оленья» в Мурманській області рф. У повітряному просторі України перебувають ворожі ракети.

  • Ракета в Бериславському районі Херсонщини, курс північно-західний.

  • Ракети на сході Миколаївщини, курс північно-західний.

  • Ракети повз Баштанку, змінили курс на західний.

  • Ракети з Миколаївщини, курсом на Одещину.

  • Ракети на межі Одещини та Миколаївщини, курс північно-західний.

  • Оновлення траєкторії польоту ракет тривають.

Загроза ударів зберігається.

Українців закликають уважно стежити за подальшими повідомленнями та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. У разі оголошення тривоги слід негайно прямувати до укриттів та дотримуватися правил безпеки.

