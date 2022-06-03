Алан Бадоєв і канал 1+1 оголосили збирання матеріалів для документального фільму про війну

Відомий український режисер Алан Бадоєв спільно з телеканалом 1+1 працює над особливим документальним фільмом під назвою "Довга доба".

Майбутня стрічка - це перший великий проєкт, який у художній формі осмислює свіжі та ще такі болісні події війни, яку Росія розв'язала проти України. "Довга доба" - історія про життя, мрії та плани українців, останній день нашого мирного життя та початок нового етапу, який розпочався 24 лютого під звуки бомб та сирен.

Сьогодні, у 100-й день війни, у "Сніданку з 1+1" режисер Алан Бадоєв розповів про проєкт та оголосив початок збирання документальних матеріалів, долучитись до якого може кожен охочий, хто фіксував на відео себе та свою родину в останні дні перед війною та перші дні російської агресії проти України.

"Нинішня війна Росії проти України - фактично перша війна, яка фіксується кожним учасником та свідком на телефон, відеореєстратор або інший ґаджет, щодня у форматі 360° із різних куточків нашої держави. Завдяки цьому весь світ може побачити усі події у режимі реального часу. Ми ж хочемо зібрати ці свідоцтва, ці фрагменти людських життів і через особисті історії українців та їхні переживання занурити світ у те, що довелось пережити кожному з нас, дати доторкнутись та відчути ті емоції, які переживаємо ми просто зараз. Адже за кожним зруйнованим будинком, за кожною бомбою та розірваним снарядом - людські історії, поламані долі - те, що могло би відбутись із кожною людиною на планеті. І світ повинен знати ці історії", - сказав Алан Бадоєв.

Довга доба: Алан Бадоєв про новий документальний проєкт і як українці можуть стати його співавторами

Режисер наголосив, що "Довга доба" - це хроніка війни очима українців, відтворення подій через особисті історії. Сценарій до картини щодня пише народ України своїм активним спротивом агресії та єдністю.

Творці стрічки також наголосили, що мета проєкту - не дати світу звикнути до війни та почати ставитись до неї, як до сухої статистики..

Режисер Алан Бадоєв розповів, що російська агресія кардинально змінила його власні погляди. Наразі митець прагне працювати на створення культурних кордонів між Україною та рф і планує показувати унікальну українську культуру всьому світові.

Для того, щоб стати співавтором документальної стрічки "Довга доба", потрібно заповнити анкету та надіслати відеоматеріали, на яких зафіксовані ваші родини у останній мирний та щасливий день перед початком війни. Відео, які показують вашу сім'ю (разом або окремо) у перший день війни - 24 лютого: перші бомби, ваша перша реакція, ваші записи протягом першого дня, перша ніч, розмови. Якщо ви вели відеощоденник подій: наступні бомбардування, укриття, ночівлі, ваші роздуми та коментарі до подій, розмови у колі сім'ї під час перебування в укриттях, все, що може бути важливим - кожна деталь і ваша думка. Поділіться з нами найбільш щемливими моментами, які ви пережили протягом цієї війни. Адже жодна людина, яка постраждала від російської агресії, жодна подія або злочин російських окупантів не має бути забутим.

Просимо передавати матеріали без будь-якого монтажу.

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