Алан Бадоєв і канал 1+1 представив емоційний ролик про проєкт "Довга доба"

Нещодавно телеканал 1+1 спільно з відомим українським режисером Аланом Бадоєвим оголосив збирання матеріалів для особливого документального фільму під назвою "Довга доба".

Стрічка стане першим великим проєктом, який у художній формі осмислює свіжі та ще такі болісні події війни, яку Росія розв’язала проти України. "Довга доба" - історія про життя, мрії та плани українців, останній день нашого мирного життя та початок нового етапу, який розпочався 24 лютого під звуки бомб та сирен.

Це хроніка війни очима українців, відтворення подій через особисті історії. Сценарій до картини щодня пише народ України своїм активним спротивом агресії та єдністю.

9 червня у "Сніданку з 1+1" телеканал представив емоційний тизер до проєкту, який не залишає байдужим. У відео режисер поділився своєю історією та розповів, що робив в останній мирний день напередодні вторгнення РФ на територію України.

"За день до війни, 23 лютого, я був у Києві. Відзняв свій новий проєкт і дуже радів цьому. Перед сном я зателефонував своїй дочці Лолі, а коли засинав, то відчув себе дуже щасливим. Наступного дня, 24 лютого, Росія атакувала ракетами і бомбами українські міста. У той момент моє життя змінилося назавжди, і я знаю, що ваші життя також. У кожного з нас є своя особиста історія цієї війни. Будь-ласка, надішліть нам свої відеощоденники та відеофакти війни. Поділіться своїми історіями, переживаннями та почуттями задля того, щоб ми разом змогли розповісти світові усю правду про війну в Україні. Важливо зробити так, аби ніхто не мав жодного шансу перекрутити цю правду", - говорить Алан Бадоєв.

У ролику показані ексклюзивні кадри з особистого телефону режисера, найщасливіші моменти життя. Також у відео є моторошні кадри перших вибухів, палаючих будівель, ворожої техніки та інші шокуючі моменти, які були зняті на телефони українців. Режисер на власному прикладі показав, які відео очікує отримати від українців.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Для того, щоб стати співавтором документальної стрічки "Довга доба", потрібно заповнити анкету та надіслати відеоматеріали, на яких зафіксовані ваші родини у останній мирний та щасливий день перед початком війни. Відео, які показують вашу сім'ю (разом або окремо) у перший день війни - 24 лютого: перші бомби, ваша перша реакція, ваші записи протягом першого дня, перша ніч, розмови. Якщо ви вели відеощоденник подій: наступні бомбардування, укриття, ночівлі, ваші роздуми та коментарі до подій, розмови у колі сім'ї під час перебування в укриттях, все, що може бути важливим - кожна деталь і ваша думка.

Поділіться найбільш щемливими моментами, які ви пережили протягом цієї війни. Адже жодна людина, яка постраждала від російської агресії, жодна подія або злочин російських окупантів не має бути забутим. Прохання передавати матеріали без будь-якого монтажу.

Нагадаємо, російські окупанти з "Градів" обстріляли ЖК Арама Арзуманяна у Києві. Актор також зізнався, що обірвав зв'язки зі своїми родичами і друзями у Росії.

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