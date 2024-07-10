Алан Бадоєв приголомшив, скільки коштів завдяки фільму "Довга доба" вдалося зібрати на потреби ЗСУ

Режисер та продюсер Алан Бадоєв приголомшив, скільки коштів завдяки документальному фільму про повномасштабну війну в Україні "Довга доба", який було створено у співпраці з "1+1 Україна", вдалося зібрати на потреби військових.

Стрічку вже переглянули у 30 країнах. Завдяки показу унікальної документальної драми "Довга доба" у всьому світі вдалося зібрати суму розміром в майже два мільйони гривень. Всі кошти підуть на потреби українських військових, які на полі бою захищають країну від російських окупантів.

"Від першого показу фільму "Довга доба" минуло менше, ніж рік, стрічку вже переглянули у понад 30 країнах. Покази ще тривають, і весь цей час я відчуваю максимальну підтримку від глядачів і українських, і закордонних. Правда про нашу нескінченну добу шириться світом, а ще надважливо, що це нам дає змогу допомагати в медичній евакуації наших поранених воїнів", - зазначив Алан Бадоєв.

Алан Бадоєв прокоментував покази фільму "Довга доба"

Зокрема, зібрані кошти вже пішли на допомогу військовим. Завдяки благодійним показам фільму "Довга доба" вдалося придбати та повністю обладнати для медичної евакуації тяжко поранених військових автівку Land Rover. Евакуаційний автомобіль рятуватиме життя захисників на Харківському напрямку.

"Автівки цього типу є універсальними, тому що поєднують дві найважливіші характеристики: прохідність і комплектацію салону, адаптовану під евакуацію тяжкопоранених бійців. Вона повністю оснащена необхідним медичним обладнанням та готова до роботи. Ця автівка працюватиме та рятуватиме життя бійців на Харківському напрямку, де ворог щодня штурмує наші позиції", — коментує начальник медичного пункту іншого штурмового батальйону 3 ОШБр Денис Махно.

Автівка, яку придбали для евакуації поранених військових

Зазначимо, документальна стрічка "Довга доба" - це драма, створена на основі 200 годин відеоматеріалів, що були зняті українцями на їхні смартфони по всій країні під час повномасштабного вторгнення. Це "капсула часу", яка свідчить про злочини Росії очима жителів України і які не має забути світ.

Стрічка “Довга Доба” Алана Бадоєва здобула перемогу на кінофестивалі

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