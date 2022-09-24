Алчевський металургійний комбінат зупинив випуск продукції: чоловіків мобілізували

На окупованій території Луганської області майже не залишилося чловіків.

Спочатку мобілізація була примусова, тепер же часткову мобілізацію почали офіційно. До війська забирають усіх, а тому в Алчевську майже закінчилися чоловіки.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Окупанти мобілізують усіх. Не дивляться навіть на "бронь". "Кого знайшли – мобілізували", - наголосив голова ОВА.

Одне із кращих металургійних підприємств України Алчевський металургійний комбінат зупинив випуск продукції. Справа у тому, що там просто нікому працювати.

Як повідомлялося, в окупованому Алчевську жінки не хочуть відпускати на фронт своїх примусово "мобілізованих" до російського війська чоловіків. Щоб завадити відправленню на війну, жінки навіть намагалися голіруч затримати автобус з "мобілізованими".

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