"Але ж у вас шестеро дітей": історія багатодітного батька, який на фронті втратив ногу

Йому як батькові шести дітей, з яких троє неповнолітні, спочатку відмовили у мобілізації.

47-річний український військовослужбовець Руслан Марущак пішов на фронт добровольцем на другий день повномасштабного вторгнення. У військкоматі спочатку чоловіка не хотіли брати, бо він – багатодітний батько і має 6 дітей.

Історію Руслана, який був важко поранений і втратив на фронті ногу, розповідає "Радіо Свобода".

"Але ж у вас шестеро дітей. Як ви підете воювати?"

Руслан Марущак розповідає, що прийшов до військкомату у Київській області 25 лютого 2022 року. Він не мав військового досвіду і до війни займався будівництвом. Йому як батькові шести дітей, з яких троє неповнолітні, тоді відмовили у мобілізації.

Проте Руслана це не зупинило і він як доброволець потрапив у групу швидкого реагування 114-ї окремої бригади тероборони, яка виконувала завдання у Києві та області. Після того, як ворога вигнали з-під столиці він разом із побратимами воював у Донецькій та Луганській областях.

"Мене запитували: "Але ж у вас шестеро дітей. Як ви підете воювати, залишите сім’ю?". Я відповідав: "Коли до мене у двір зайдуть росіяни, то що, я маю стати за спинами своїх дітей?".

Тобто, мав би прикритися своїми дітьми? Мені не знали, що відповісти. Я переговорив з дітьми і написав заяву добровольцем. Війна звела мене з такими побратимами, що з них хочеться брати приклад, рівнятися на них", – пригадує захисник.

Як отримав поранення

Руслан отримав 10 жовтня 2022 року у Ямполівці Донецької області під час ворожого масованого артобстрілу.

Боєць розповідає, що під час обстрілу частина бійців залишилася в окопах, а частина спустилася у підвал на одному з сільських подвір’їв. Він був у другій групі.

"Це якийсь був льох три на чотири метри. Ми туди спустились, він був перекритий плитами. Ми подумали, що це більш безпечне місце, щоб сховатись від масового ворожого обстрілу. Але туди залетіла російська ракета "Град", вона пробила збоку землю, залетіла всередину і вибух стався вже всередині. Пощастило, що залишився живий", – розповідає Марущак.

Моральний стан після поранення

Боєць визнає, що перші дні після поранення для нього більш складними в емоційному плані.

"Я не міг погодитись з тим, що отримав поранення за таких умов. Чому не на полі бою, не під час штурму, не тоді, коли йшов вперед в атаку, а саме якось так воно сталось безглуздо? Це запитував і запитував. Ніяк не міг сприйняти, бо стільки хлопців там, на передовій", – розмірковує боєць.

Він зауважує, що його побратими – досвідчені військові, фахові воїни, які мали вишкіл НАТО та, на жаль, загинули.

"Люди, які віддали військовій професії по 30-35 років, професійні військові теж гинуть. Для мене було найгірше, що не зможу повернутись до побратимів, що мене це поранення вибило з колії", – говорить захисник.

Проте він зумів взяти себе в руки, лікується і проходить реабілітацію, а також налаштовує інших поранених, що потрібно не здаватись і не втрачати віру.

Марущак додає, що після реабілітації хоче залишитись на службі в ЗСУ, але це залежатиме від висновків військово-лікарської комісії.

Раніше ми писали про батька шістьох дітей з Волині, який загинув за 2 дні до звільнення зі служби.

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