Алергія на тополиний пух: поради лікарів, які допоможуть уберегти себе

Вулиці українських міст в червні починає засипати тополиним пухом, і у багатьох людей з'являється алергія. Її симптоми - закладенність носа, почервоніння очей, кашель. Вони сильно надокучають і можуть погіршувати життя. Лікарі радять, як уберегтися від алергії на тополиний пух. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Насправді, сам тополиний пух не є причиною алергії. Неприємні симптоми викликають бактерії, алергени та сміття, які переносяться разом з ним після квітіння тополі. Небезпека тополиного пуху саме в тому, що він переносить сміття, яке, потрапляючи до носа людини, може викликати алергічні реакції, а також трахеїти, бронхіти, назофаренгіти.

В Mayo Clinic дали поради тим, хто страждає на сезонні алергії та особливо чутливий до тополиного пуху. Якщо у вас алергія на тополиний пух, спробуйте зменшити його вплив на ваш організм. Як це зробити:

в сухі та вітряні дні краще за можливості залишатися в приміщенні - найкраще виходити на вулицю після дощу, який очищає вулиці і повітря від пилку та алергенів;

уникайте садових робіт, поки навколо літає тополиний пух, також слід відмовитися від важкої фізичної роботи надворі;

після прогулянки обов'язково зніміть весь одяг та взуття, прийміть душ;

якщо ви займаєтесь справами зовні, краще одягайте звичайну маску, також вона допоможе захиститися від тополиного пуху, коли ви йдете на роботу чи з роботи;

зачиняйте на ніч вікна та двері - так алергени не зможуть потрапити до вашої квартири чи будинку;

уникайте активності надворі рано-вранці - в цей час активність пилка та тополиного пуху найбільша.

Як уникнути алергії на тополиний пух у квартирі

Насамперед, потрібно завжди тримати приміщення в чистоті. На жаль, немає жодного чудодійного засобу, який зміг би повністю очистити повітря в приміщенні. Але існують поради, які вам зможуть допомоги:

вмикайте кондиціонер в приміщенні в період, коли тополиного пуху на вулиці найбільше;

осушуйте повітря в квартирі за допомогою спеціальних осушувачів;

кожного дня промивайте підлогу або використовуйте мийний пилосмок із фільтрами HEPA.

Що робити, якщо симптоми алергії на тополиний пух вже проявилися

Звичайно, ви можете купувати спеціальні препарати проти алергії в аптеці, але не всі вони ефективні, а деякі навіть викликають сонливість чи інші неприємні відчуття. Але існують і народні рецепти, які допоможуть позбутися алергії на тополиний пух.

Наприклад, можна щоденно промивати носові пазухи. Найпростішим способом є сольовий розчин, який можна приготувати вдома. На 1 літр води візьміть 1,5 чайної ложки харчової солі, добре перемішайте до розчинення кристаликів.

Для лікування симптомів алергії на тополиний пух можна також використовувати екстракти спіруліни, чагарникового жовтецю чи інших трав'яних засобів.