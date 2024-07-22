Алла Мазур показала прототип робота-сапера, якого створив 15-річний школяр із Сумщини

15-річний Єрмак Роговой із Сумщини створив прототип універсального воєнного робота, який допоможе військовим у розмінуванні території.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла Алла Мазур, тележурналістка і ведуча інформаційно-аналітичної програми "ТСН. Тиждень".

Практичний та легкий робот-розмінувальник вміє виявляти міни та вибухові пристрої під землею, перевозити невеликі вантажі та навіть виконувати роль камікадзе для знищення ворожої техніки. Керувати таким пристроєм можна дистанційно, тому фахівець, який ним користуватися – у разі вибуху не травмується.

Школяр створив прототип робота-сапера / Фото: скриншот з відео

"Ваш синочок теж любить розібрати всі свої машинки – на гвинтики? А недешеве піаніно – буквально по клавішах? Не сваріть його. Бо цілком можливо – росте майбутній винахідник! 15-річний Єрмак Роговой із Сумщини – теж починав із розібраних ліхтариків. А цього року – здивував журі Малої академії наук України своїм роботом-розмінувальником! І з ним – став одним із переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт", – пише Алла Мазур.

У сюжеті для ТСН винахідник розповів, що собівартість такого робота приблизно 7-8 тисяч гривень. Але Єрмаку цей винахід обійшовся всього в одну тисячу гривень.

Школяр створив робота-сапера! Прототип вражає!

"Джойстики ми використали від старих іграшок, металошукач я зробив на радіоелектронному конструюванні, пластик попросив у будівельників, пластикові шестерні я надрукував на 3D-принтері, інші деталі також брав від старих іграшок", – розповів юний винахідник.

На виготовлення та розробку такого приладу в Єрмака минув майже рік. На всіх етапах створення робота-камікадзе йому допомагав керівник гуртків станції юних техніків Євген Небилиця. За його словами, робот є багатофункціональним і використовувати його можна буде не лише для розмінування.

Школяр створив прототип робота-сапера / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, що Алла Мазур, тележурналістка і ведуча інформаційно-аналітичної програми "ТСН. Тиждень", стала спеціальною амбасадоркою Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів МАН. Канал 1+1 Україна виступив комунікаційним партнером.

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