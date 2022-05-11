Алла Мазур показала реакцію росіян на можливу мобілізацію в РФ: "Нах*й цю призовну армію"

Ведуча "ТСН.Тиждень" Алла Мазур поділилася цікавим відео, на якому російські чоловіки реагують на ймовірну масову мобілізацію в РФ.
На сторінці в Instagram Мазур запостила ролик, у якому журналіст запитує чоловіків призовного віку, як вони ставляться до того, якщо президент Росії Путін раптово введе масову мобілізацію, про яку всі говорять останнім часом.
І реакція більшості росіян така, що воювати заради незрозуміло чого вони не збираються. "Нах*й цю призивну армію. Нас відправляють якщо що на загибель. І ми не за свої інтереси, нам це не потрібно. Будь якій розсудливій людині - не потрібно. Всі, хто оці Z, V ставлять - нехай їдуть. Я вважаю ненормально вмирати за чужі інтереси", - каже один хлопець у відео.
Інший росіянин розповів, що у російській армії служив, але йому там не сподобалося - "дурня повна" і "немає дисципліни".
Увага! Відео містить нецензурну лексику!
Ще один росіянин на запитання, чи піде воювати з фашизмом, якщо буде мобілізація, відповів: "Я вважаю, що для початку треба перемогти фашистів тут, а вже потім займатися експортом антифашизму".
Також росіяни вважають, що якщо влада оголосить мобілізацію, то це сильно похитне її статус в очах своїх громадян.
Зазначимо, що офіційне оголошення війни Україні могло б відкрити Путіну дорогу до загальної мобілізації в Росії. Такий сценарій допускали військові експерти та розвідники.
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