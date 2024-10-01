Ведуча та авторка "ТСН. Тиждень" Алла Мазур розповіла про свою боротьбу з раком та як змінилося її життя після діагнозу.

Тележурналістка до місяця обізнаності про рак молочної залози дала інтерв'ю ELLE, де поділилася своїм досвідом. Про онкологію у ведучої стало відомо 2019 року. Про початок лікування Алла Мазур оголосила публічно незабаром після того, як дізналася про діагноз. Ведуча це зробила задля того, аби трохи змінити ставлення до цієї хвороби, щоб рак був менш стигматизованим. Алла Мазур своїм прикладом хотіла показати, що треба не піддаватися страху, а починати лікуватися. Окрім того, ведуча продовжувала працювати в прямому ефірі, і щоб у майбутньому не виникало чимало пліток, вона одразу прояснила ситуацію, що лікується і що може на деякий час зникнути з прямого ефіру.

Алла Мазур / Фото: elle.ua

"По-перше, я розуміла, що маю сили і хочу й далі працювати в ефірі. І настане момент, коли буде операція, і доведеться на певний час з ефіру зникнути. Щоб не поповзли в інфопросторі різні версії, куди зникла Алла, краще пояснити ситуацію одразу. По-друге — це можливість трохи вплинути і на ставлення до цієї хвороби у суспільстві. Бо рак у нас досі стигматизований. І страх розказати про нього навіть рідним — багатьом заважає почати лікування вчасно", - ділиться ведуча.

Алла Мазур говорить, що після лікування, стала більше цінувати життя і намагатися в кожен день приносити більше тепла і любові. Також ведуча проводить вільний час із рідними. Окрім того, у знаменитості змінилися пріоритети, нині вона менше звертає увагу на дрібниці. І, звісно ж, Алла Мазур почала більше приділяти часу собі.

Алла Мазур / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Я зрозуміла, що, попри всі мої зусилля, часу може бути мало. Тому найважливіше — віддати його найближчим і найдорожчим: рідним. І тепер ще більше ціную кожну хвилину з сином. Коли постоїш на межі, і зрозумієш, що все і всіх, дорогих тобі, можеш більше не побачити, тоді особливо починаєш цінувати кожен день. Тоді чіткішими стають пріоритети, і ти менше реагуєш на дрібниці. Я не загадую далеко наперед, знаю про існування слова "ремісія". Але намагаюся в кожний день, дарований долею, принести більше тепла і любові. До себе, до речі, в тому числі", - ділиться знаменитість.

Також Алла дала поради жінкам, які зараз переживають подібний досвід:

Якщо можливо — виключити емоції. Вони справді роблять слабшою.

Не замовчувати свою проблему. Рідні і друзі завжди підтримають, підкажуть, допоможуть: навіть знайти краще місце і спосіб лікування. Скласти план — і йти за ним.

Не спілкуватися з тими, хто починає голосити над тобою: "Ой, а за що ж це тобі таке?". Реальні причини виникнення цього збою наука ще не встановила. Зате вже розробляє ефективні препарати. Шанс на одужання може бути великим.

Спілкуватися з тими, хто у вас вірить і дає позитив. Приєднуватися до груп у Facebook: там можна знайти корисну інформацію і підтримку. Фонд Inspiration family підтримує теж.

Не терпіти біль. Допоміжні ліки є, в Україні їх теж тепер простіше купити. Наполягати, щоб лікар їх виписав.

Балувати себе. І купити нарешті отой яскравий светр, який раніше здавався надто яскравим. Я свого часу так і зробила.

Нагадаємо, нещодавно Алла Мазур ділилася, що їй допомагає триматися під час війни. Також ведуча розповідала про свого 16-річного сина.

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