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Алла Мазур викрила схему, як українців обкрадають на рейсі міжнародного залізничного сполучення

Алла Мазур викрила схему, як українців обкрадають на рейсі міжнародного залізничного сполучення

Алла Мазур / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Ведуча розповіла про шахрайську схему.

Авторка і ведуча інформаційно-аналітичної програми "ТСН. Тиждень" Алла Мазур стала свідком, як на рейсі міжнародного сполучення невідомі люди в уніформі вимагали в українських пасажирів заплатити за квиток вдруге.

Детальніше про шахрайську схему, а також про реакцію керівництва Укрзалізниці – Алла Мазур розповіла у своєму блозі на YouTube-сторінці "ТСН. Тижня".

Аби перетнути кордон Україна-Угорщина українцями потрібно докласти неабияких зусиль при купівлі квитків. Річ у тім, що аби дістатись, наприклад, до Відня, необхідно стежити за початком продажу квитків на, всього лише, два причіпних вагони і зробити це, часом, зовсім нелегко.

Алла Мазур / © пресслужба каналу
Алла Мазур / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Купити електронний квиток у ці два причіпні вагони на конкретне прізвище – це досі цілий квест, бо хоч як Укрзалізниця рекламує свій електронний не корупційний продаж, більшість квитків, чомусь, знову опиняються в руках перекупників, які потім готові вам продати, правда, вдвічі дорожче", – розповідає Алла Мазур.

Під час перетину кордону Австрія-Угорщина телеведуча стала свідком неприємного інциденту. Як виявилося, на кордоні у потяг заходять невідомі люди, часто не представившись, вимагають показати саме роздруковані квитки, а коли пасажири показують електронні варіанти, то заявляють, що вони недійсні і вимагають придбати нові. 

"При перетині кордону, у вагон заходять, як вони самі себе називають, "керовніки" і починають перевіряти квитки знову. Якщо людина раптом забула роздрукувати свій електронний квиток – вимагають купити його повторно у них за аж 80 євро. Якщо відмовляєшся – погрожують викликати поліцію. Ця практика триває вже майже рік і угорська поліція, схоже, з цього також має зиск", – ділиться ведуча.

Алла Мазур каже, що ці "ділки" точно знають, що неправі у даній ситуації, оскільки тільки-но бачать опір – одразу відступають.

"Висновок перший: роздруковуйте свої електронні квитки, куди б ви не їхали. Висновок другий: не мовчіть. Якщо ці люди зникають так швидко –  явно тут справа "не чиста", – підсумовує Мазур.

Також ведуча подякувала УЗ та її працівникам, які від 24 лютого 2022 року їздять в найгарячіші точки України, але зазначила, що не розуміє, чому і їх, і пасажирів можуть отак принижувати на міжнародних залізничних рейсах. На жаль, отримати офіційну відповідь від представників УЗ не вдалося, тож ведуча сподівається надати розголосу цій ситуації через свої соцмережі і все ж таки отримати коментарі щодо ситуації, яка виникла.

Дивіться інформаційно-аналітичну програму "ТСН. Тиждень" о 20:00 на 1+1 Марафон і на сторінці програми в YouTube.

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