Алла Мазур звернулася до керівництва Укрзалізниці: "Чому так принижують наших пасажирів?"

Телеведуча і авторка програми "ТСН. Тиждень" Алла Мазур нещодавно стала свідком, як на рейсі міжнародного сполучення УЗ невідомі люди в уніформі вимагали в українських пасажирів заплатити за квиток вдруге.

Детальніше про шахрайську схему вона розповіла у своєму блозі на YouTube-сторінці "ТСН. Тижня".

За тиждень від публікації відео Алли зібрало майже мільйон переглядів та тисячі коментарів із реальними історіями українців, які теж втрапляли в неприємні ситуації, подорожуючи залізницею. Назбиралося для другої частини блогу, в якій Мазур розповіла і про експеримент із квитками, а також звернулася до керівників "Укрзалізниці" із запитаннями: чому квитки на потяги з початку продажу зникають в електронній системі, але у перекупників вони є; як пояснює Укрзалізниця скандал в міжнародному вагоні; чому пасажирів на угорському відтинку змушують платити двічі та інші.

Алла Мазур / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"У цих міжнародних вагонах – і в Австрію, і в Угорщину, і в Польщу, їдуть ваші земляки, які разом із країною переживають страшні випробування. Часто мами, дружини і діти наших оборонців, які ризикують своїм життям. Зокрема, і для того, щоб їхні рідні у своїй країні, на своїй залізниці були захищеними. І щоб ніхто не смів їх принижувати! Чому це все відбувається і чому так принижують на угорському відтинку залізниці наших пасажирів разом із провідниками?" – звернулася у відео ведуча.

Алла Мазур розповідає, що вже впродовж місяця її команда намагалася домовитися із пресслужбою залізниці про інтерв'ю з керівництвом "Укрзалізниці", зокрема, головою правління УЗ Євгеном Лященком та керівником пасажирського напрямку Олександром Перцовським, проте марно. Після численних спроб зв'язатися із керівництвом УЗ, зібравши тисячі історій від українців у соціальних мережах, а також те, що побачила на власні очі, Алла звернулася до керівників "Укрзалізниці" в соцмережах:

"Шукаємо будь-яку можливість донести свої тривоги і біди до вас – менеджерів, яким доручили не просто керувати великим підприємством, а насамперед дбати про наших людей, ваших пасажирів. Бо за всіма діями вашими, наші громадяни оцінюють ефективність всієї влади. І це варто розуміти кожному, хто приєднується до команди керівників".

Чому ж міжнародні рейси стають "чорною дірою" в електронній системі Укрзалізниці і чому відмовчуються її очільники? Чому УЗ не реагує на те, що угорські прикордонники свідомо затримують українські вагони, а їхні провідники так нахабно поводяться з нашими пасажирами? І що показав експеримент з купівлею квитків на популярний потяг, який провела команда "ТСН. Тижня"? Дивіться у новому випуску!

Дивіться інформаційно-аналітичну програму "ТСН. Тиждень" о 20:00 раз на два тижні на 1+1 Марафон – і на власній сторінці програми в YouTube.

ТСН Тиждень з Аллою Мазур за 23 червня 2024 року | Новини України

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