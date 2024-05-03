АЛЛО передала 1 мільйон гривень на медичні інновації

Маркетплейс АЛЛО передав перший мільйон гривень на фінансування роботи 3D-лабораторії в Superhumans Center в рамках нового благодійного проєкту «Інновації заради руху». Завдяки цим коштам вже надруковано 27 виробів (а також десятки тестових) і змінено на краще якість життя пацієнтів, які перебувають у Центрі. Вони отримали індивідуально змодельовані елементи протезування або реабілітації: м’які протези кисті Koalaa, щелепно-лицевий імплант, муляжі батарей для виробництва біонічних рук, ортези для захисту та фіксації кінцівок, накладки на протези.

В Superhumans Center перебувають військові та цивільні, які проходять реабілітацію і завдяки сучасному протезуванню повертають свої суперможливості після важких поранень. Індивідуально спроєктовані та надруковані ортези фіксують та захищають травмовані кінцівки пацієнтів.

Так, один з підопічних – Дмитро, у якого пошкоджено м'язи лівої руки – з ортезом пальця вже опанував наново дрібну моторику і користується смартфоном. Інший ортез захищатиме після операції ліве передпліччя Сергія, який страждає на остеопороз та готується до протезування руки. Спеціально надруковані м’які протези кисті з механізмом фіксації потрібного положення тимчасово допомагають Віталію та Дмитру, поки триває протезування. Надруковані муляжі батарей стануть основою біонічних протезів верхніх кінцівок для інших пацієнтів – їх зробили на запит американських лікарів, які допомагають з виготовленням протезів. Також надруковано накладки на протези ніг – зокрема, Володимир вже використовує таку для свого протезу Genium. А для одного з підопічних Центру змоделювали та надрукували щелепно-лицевий імплант, який ідеально підходить за формою. В черзі на моделювання та 3D-друк – великий перелік нових замовлень на потрібні іншим пацієнтам медцентру елементи.

За умовами благодійного проєкту «Інновації заради руху», АЛЛО впродовж півріччя переказуватиме з кожної безготівкової оплати онлайн-покупок на allo.ua по 100 гривень на медичні інновації та 3D-принтинг, який здешевшує та пришвидшує процес реабілітації пацієнтів медичного центру. Серед можливих виробів – куксоприймачі, ортези, асистивні технології, імпланти тощо.

З кінця березня і впродовж квітня в АЛЛО оплачували банківською карткою такі онлайн-покупки: смартфони, павербанки, роутери, фітнес-браслети, текстиль для дому, розумні ваги, іграшки антистрес, смартгодинники, лампи, ліхтарі, пластик для 3D-принтера та рюкзаки.

АЛЛО — маркетплейс національного масштабу з інноваційними товарами від електроніки та інструментів до іграшок та меблів, з доставкою замовлень додому, на пошту або в магазини у понад 100 містах України.

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