АЛЛО розфарбує життя: 5 млн гривень – на психологічну допомогу українським дітям

Благодійна акція з відрахування 5% від покупок у додатку АЛЛО тривала з 12 серпня по 5 вересня 2022 року, за цей час до неї приєдналися десятки тисяч українців, які робили мобільні покупки.

Національний маркетплейс АЛЛО виділяє 5 млн гривень на психологічну допомогу дітям, які постраждали від воєнних дій в Україні. Це стало можливим за результатами акції «Дітям – дитинство. Розфарбуймо життя», а саме відрахуванням компанією 5% на благодійність з кожної покупки клієнтами в мобільному застосунку АЛЛО та грандіозному розпродажу шкільного приладдя у серпні-вересні.

Рюкзак Mi Casual Daypack - найпопулярніший товар в застосунку АЛЛО

Благодійна акція з відрахунку 5% за покупки в додатку АЛЛО тривала з 12 серпня до 5 вересня 2022 року, за цей час до неї долучилися десятки тисяч українців, що робили мобільні покупки. Як і зазвичай, у застосунку покупки робили переважно чоловіки (75% проти 25% жінок), причому їх частка навіть зросла на 1 п. п. під час акції. Найактивніше напередодні шкільного сезону робили покупки клієнти віком 32-35 та 36-39 років (19,3% та 16,1% відповідно).

Серед товарів, які придбали клієнти АЛЛО у період акції, становлять здебільшого товари для дистанційного навчання: міські рюкзаки, фітнес-браслети, повербанки та зарядні пристрої, Wi-Fi роутери, планшети, навушники. Найпопулярнішим товаром, що був куплений у цей час через застосунок АЛЛО, став рюкзак Mi Casual Daypack чорного кольору.

Тисячі дітей отримають психологічну допомогу

5 млн гривень компанія АЛЛО направить благодійним фондам «МАМА плюс Я» та «Голоси дітей», що організують сеанси психологічної терапії, групові заняття з арт-терапії та з психологами, свята та розважальні події для дітей-переселенців та постраждалих від воєнних дій, батьки яких звертаються до фондів. Ці активності відбудуться вже восени, що покращить стан та настрій тисяч дітей.

«Діти – майбутнє нашої країни, тому допомога їм є одним із напрямів нашої соціальної місії, і під час війни також. Компанія АЛЛО не залишилися осторонь того, що тисячі дітей пережили бомбардування, сидячи в підвалах та сховищах, а три мільйони дітей залишили домівки через війну – змінили свої школи та садки, розлучені з рідними та друзями, а отже втратили нормальне дитинство. Радий, що хоча й попит на товари Back to school впав, завдяки активності наших клієнтів ми виділили потрібні кошти. Далі наші партнери втілять корисні проєкти з надання психологічної підтримки дітям, які, впевнений, зроблять дитинство цих дітей кольоровішим», – підкреслив Дмитро Деревицький, голова ради директорів ГК «АЛЛО».

Акція «Дітям – дитинство. Розфарбуймо життя» вже не перша активність для допомоги українським дітям від АЛЛО. Так, цього року за результатами новорічної акції, а також в рамках благодійного радіомарафону, компанія передала 1,3 млн гривень на допомогу онкохворим дітям. Наразі АЛЛО оперативно реагує на запити від військових та волонтерів та продовжує благодійну діяльність.

Довідка

АЛЛО — маркетплейс національного масштабу з товарами від електроніки, косметики та інструментів до одягу та меблів, з доставкою замовлень додому, на пошту або в магазини у понад 140 містах України.

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Благодійний фонд «Голоси дітей» відомий з 2015 року. Протягом семи років фонд надавав допомогу дітям, які постраждали в результаті бойових дій на Сході України. Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в центрі уваги – евакуація сімей, негайне реагування на гуманітарні виклики та професійна психологічна допомога.

Благодійний Фонд «МАМА плюс Я» 15 років допомагає дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування. Від початку повномасштабної війни фонд допомагає всім дітям, які постраждали від війни, а саме адресна допомога для сімей та дітей, програма «Здоров’я» (закупівля обладнання в медичні заклади/спеціальне харчування тощо), гуманітарна допомога тимчасово окупованим територіям та населеним пунктам, де тривають активні бойові дії, та проєкт «Повертаємо вкрадене війною дитинство українським дітям».