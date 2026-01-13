- Дата публікації
Альпіністка розповіла, як вижити в холодній квартирі під час блекауту
Українська альпіністка Тетяна Яловчак поділилася практичними порадами, як зігрітися у квартирі під час блекаутів.
У разі тривалих відключень електроенергії питання безпеки в холодному помешканні стає першочерговим, а використання побутових газових плит для обігріву може бути небезпечним.
Про це сказала альпіністка, рекордсменка та мотиваційна спікерка Тетяна Яловчак в ефірі «Київ24».
За її словами, у сильно охолодженій квартирі варто зменшити простір, який потрібно обігрівати. Одним із рішень може стати встановлення туристичного намету або дитячого вігваму просто в кімнаті.
«У невеликому замкненому просторі значно простіше зберегти тепло — його можна буквально „утримати“ власним диханням», — пояснила Яловчак.
Також альпіністка радить подбати про можливість швидко отримати гарячу воду. Вона користується туристичним обладнанням на кшталт системи Jetboil, яка дозволяє закип’ятити літр води приблизно за дві хвилини.
Крім того, Яловчак зазначила, що сучасні туристичні пальники за умови правильного використання є безпечнішими, ніж побутові газові прилади, і дають змогу забезпечити себе гарячими напоями без ризику отруєння чадним газом.
Нагадаємо, у Києві та області через російські обстріли люди залишилися без електрики та опалення.
