Альтернатива домовленостям з Росією: Кулеба розповів про шлях експорту зерна, який розвиває Україна

Цим шляхом вже скористалися два судна.

Україна зацікавлена у відновленні функціонування "зернової угоди". При цьому наша держава має намір розвивати альтернативний шлях експорту агропродукції.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільному з французькою колегою Катрін Колонна брифінгу в Парижі, передає кореспондент Укрінформу.

Що відомо

Як наголосив голова МЗС України, безумовно, ми зацікавлені у відновленні функціонування Чорноморської зернової ініціативи. Водночас наша держава продемонструвала, що є альтернатива домовленостям із Росією.

"Є безпечний морський шлях, яким з українських портів вийшло два кораблі. Цей шлях не буде заручником російського шантажу", – відзначив очільник української дипломатії.

Він додав, що цей шлях може бути розвинений і зміцнений. Міністр зауважив, що це питання він обговорив із главою МЗС Франції.

Французька колега вчергове наголосила на тому, що її держава продовжить підтримувати Україну. Йдеться про допомогу за всіма напрямками: політичному, економічному, гуманітарному, дипломатичному та військовому.

"Ця підтримка не лише продовжуватиметься, а й посилюватиметься. Вона триватиме стільки, скільки це буде потрібно для того, щоб завдати поразки російській агресії", – сказала вона.

Нагадаємо, у суботу, 26 серпня, з порту Одеси вийшло друге судно після припинення РФ "зернової угоди". Йдеться про балкер PRIMUS.

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