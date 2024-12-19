Альтернатива російському газу: Україна та Польща планують створити новий газовий хаб

Українські підземні газові сховища в поєднанні з польськими LNG-терміналами можуть стати основою нової бізнес-моделі.

Україна та Польща планують створити Східно-Європейський газовий хаб, щоб забезпечити регіон газом з альтернативних російському напрямків.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

У відомстві заявили, що українські підземні газові сховища в поєднанні з польськими LNG-терміналами можуть стати основою нової бізнес-моделі для постачання газу в регіон замість традиційного транзиту з Росії.

"Завершення транзиту формує початок конкуренції нових маршрутів і ресурсів, серед яких LNG, що активно збільшує відсоток у загальному балансі ЄС. Інтеграція газових ринків на базі наявної інфраструктури, збільшення доступної міждержавної потужності дають поштовх розвитку торгівлі та можливість замістити російський газ незалежною молекулою", - заявив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

Українська сторона вже звернулася до партнерів з пропозицією укласти угоди для розвитку міждержавних точок "входу-виходу" ГТС та збільшення потужностей.

"Наші прогнози чіткі. Ми очікуємо запровадження довгострокових та середньострокових процедур укладення контрактів у бізнес-механізмі, подібному до бізнес-моделей у США. Це допоможе Україні та Польщі зберігати стільки газу, скільки потрібно для всієї Східної Європи. У цьому конкретному випадку ця дерегульована та фізично розвинена пропускна спроможність між нашими урядами допоможе перенаправити ту частину природного газу, яка раніше постачалася росіянами", - додав Колісник.

У відомстві нагадали, що у березні 2024 року Україна та Польща підписали Меморандум про співпрацю, що визначає стратегічні кроки для інтеграції газових ринків, створення гарантованих потужностей на кордонах та розвитку транспортування зрідженого природного газу.

Нагадаємо, європейські лідери обговорять із Зеленським транзит російського газу Україною.

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