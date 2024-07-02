Замість членства в НАТО: яку альтернативу союзники можуть запропонувати Україні – The Hill

На липневому саміті у Вашингтоні НАТО повторить свою обіцянку запропонувати Україні членство в майбутньому, вперше дану на саміті в Бухаресті 2008 року. Але Альянс не пропонуватиме офіційного запрошення приєднатися чи конкретного шляху до членства.

Про це пише The Hill.

Як зазначає видання, навіть після завершення війни перспективи членства України залишаються невизначеними. Тому в НАТО пропонують альтернативу у вигляді "оновленої Швейцарії", яка передбачає тісну співпрацю з НАТО у сфері безпеки та оборони без формального членства.

"Побоювання щодо членства України не повинні дивувати. Таємниця НАТО полягає в тому, що від моменту закінчення Холодної війни воно ніколи не допускало країну, яку, на її думку, їй, можливо, доведеться захищати від російської агресії. Перші дві хвилі розширення у 1999 та 2004 роках, до яких залучили всіх колишніх членів Варшавського договору, країни Балтії та Словенію, відбулися, коли НАТО та Росія були зосереджені на розбудові відносин співпраці", - зауважують журналісти.

Наступні хвилі охопили країни Західних Балкан, які були відділені від Росії іншими членами НАТО. Вони могли бути вразливими до російського втручання у їхні внутрішні справи, але не до збройного нападу, який би спричинив зобов’язання НАТО щодо колективної оборони.

А Фінляндія та Швеція мали сильні військові сили та великий досвід співпраці з НАТО. На відміну від інших нових членів, вони фактично зміцнили НАТО від моменту приєднання. Замість того, щоб ці країнф закликали захищати їх, НАТО, швидше за все, покличе їх допомогти захистити інших союзників.

Для того, щоб Україна стала "оновленою Швейцарією" НАТО має збільшити підтримку у відновленні оборонно-промислового сектору України та навчанні її Збройних сил, а також співпрацювати у сфері безпеки та розвідки. Для цього Альянс має гарантувати стабільний потік підтримки, щонайменше протягом наступного десятиліття.

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Крім того, видання наголошує на важливості співробітництва в реформуванні економіки та політичної системи України відповідно до європейських стандартів. Цей підхід може створити надійний фактор стримування Росії за межами НАТО.

"Але цього не станеться доти, доки НАТО живитиме ілюзії щодо членства і спокушатиме Україну домагатися цього", – йдеться у статті.

The Hill закликає Альянс зосередитися на реалізації цієї альтернативної моделі, відмовившись від фантазій щодо членства України в НАТО.

Нагадаємо, видання Foreign Affairs проаналізувало варіанти, коли РФ наважиться піти війною проти НАТО.

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