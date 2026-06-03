Альтернатива ядерній зброї: Буданов сказав, що може стримувати агресора

Керівник ОПУ Кирило Буданов

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Світові треба переосмислити підходи до стратегічного стримування та розробити нові формати захисту в епоху сучасних технологічних викликів. Країнам, які не володіють ядерними арсеналами, необхідно шукати інноваційні види озброєнь для гарантування власної безпеки та суверенітету.

Про це заявив керівник ОПУ Кирило Буданов у коментарі «Новини.LIVE» під час міжнародного Форуму «Архітектура безпеки», що проходить у Києві.

Нова ера оборонних технологій та альтернатива «ядерці»

Буданов зазначив, що сучасний світ стрімко входить у новий етап розвитку військово-промислового комплексу, де класичні методи стримування ворога поступово втрачають свою колишню безальтернативність. Наразі міжнародна спільнота стоїть на порозі серйозних змін у глобальному безпековому секторі. Країнам, які з різних причин не мають ядерного статусу, більше не варто вважати себе беззахисними перед великими загрозами, оскільки технологічний прогрес відкриває принципово нові можливості для оборони.

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Керівник ОПУ окремо наголосив, що, окрім ядерної зброї, сьогодні у світі вже існує або розробляється чимало інших серйозних видів озброєння. Саме ці високотехнологічні системи здатні відігравати вирішальну роль у захисті суверенітету та стримуванні будь-якого потенційного нападника. Тому державам, які прагнуть зберегти свою незалежність, потрібно активно працювати над інтеграцією інновацій та шукати альтернативні шляхи захисту.

Що замінить ядерне стримування у майбутньому

За словами Буданова, в довгостроковій перспективі безпекової архітектури аналітики та військові мають мислити більш нестандартно. Військова думка ніколи не стоїть на місці, і те, що ще кілька десятиліть тому здавалося науковою фантастикою, сьогодні успішно впроваджується на полі бою. Глобальні виклики змушують людство адаптуватися та створювати оборонні системи нового покоління, які зможуть повністю нівелювати агресивні наміри будь-яких експансіоністських режимів.

Очільник Офісу президента підкреслив, що людський розум здатний знайти еквівалентну заміну навіть найпотужнішим силам стримування минулого століття. Він нагадав, що всі відомі технологічні прориви колись створювалися з нуля завдяки науковому пошуку.

«Ядерну зброю теж колись уперше винайшли. Можливо, з часом придумаємо щось інше», — резюмував Кирило Буданов.

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Нагадаємо, Буданов розповів, що Україна готує технологічні «сюрпризи» для росіян на фронті. Новий технологічний стрибок є критично необхідним для збереження ефективності дронів на полі бою, вважає очільник ОП.

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