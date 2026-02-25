Альтернатива Telegram: в Україні може з’явитися державний месенджер

Месенджер Telegram

В Україні альтернативою для Telegram може стати державний месенджер на базі додатку «Дія», який буде безпечним для комунікації.

Таку думку висловив народний депутат Ярослав Юрчишин в інтерв’ю виданню УНІАН.

За його словами, Telegram є найбільш небезпечним месенджером, де найчастіше ламають акаунти і процвітає шахрайство.

Саме з цієї причини, стверджує нардеп, бізнес, який працює в оборонному секторі, використовує західні аналоги, зокрема Signal або Threema.

Юрчишин наголосив, що український додаток «Дія» використовують як взірець у всьому світу, тож на його основі можна зробити безпечний месенджер для комунікації з в бізнесі.

«Технічно держава здатна створити власну мережу, але важливо, аби їй довіряли. І якщо буде особистий приклад керівництва держави, дуже ймовірно, що бізнес з часом буде довіряти такому продукту», — сказав він.

На думку нардепа, використання Telegram новинними каналами з багатотисячною аудиторією є питанням звички, тож вони цілком можуть адаптуватися до переходу на WhatsApp.

«Говорити, що, Telegram є незамінним не можна, він зручний і звичний, але питання зручності і звичності нівелюється питанням безпеки», — сказав Юрчишин.

Нагадаємо, заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук пропонує заблокувати Telegram в Україні після теракту у Львові.

Водночас військовий аналітик та колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що спроби обмежити роботу месенджеру Telegram не зупинять російські спецслужби у пошуку агентів, оскільки для вербування можуть використовуватися будь-які цифрові платформи.