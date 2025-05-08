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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
24
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Альтернативний законопроєкт Радіної про АРМА може підірвати антикорупційні реформи - НАЗК

У НАЗК вважають, що такі зміни можуть ускладнити або унеможливити виконання одного з базових інструментів антикорупційного контролю.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
НАЗК

НАЗК / © УНІАН

Запропоновані у Верховній Раді зміни до законодавства щодо Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА), зокрема в альтернативному до урядового проєкту закону № 12374-д за авторством Анастасії Радіної, можуть створити ризики для антикорупційної системи.

Про це заявив голова НАЗК Віктор Павлущик в інтерв’ю виданню Mind.

«Правка про внесення змін до процедури моніторингу способу життя наразі відхилена — в проєкті закону для другого читання її немає. Та, звісно, вона може стати предметом дискусій уже в залі ВР. І це може створити серйозні проблеми для реалізації цієї важливої функції НАЗК», — зазначив Павлущик.

За його словами, автори відповідних змін пропонують переглянути три ключові критерії, за якими здійснюється моніторинг способу життя посадовців. У НАЗК вважають, що такі зміни можуть ускладнити або унеможливити виконання одного з базових інструментів антикорупційного контролю.

Керівник агентства підкреслив, що збереження ефективного механізму перевірки способу життя є критично важливим для продовження антикорупційних реформ та забезпечення довіри з боку міжнародних партнерів.

Раніше з різкою критикою альтернативного проєкту №12374-д виступили АМКУ та Офіс генерального прокурора.

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Дата публікації
Кількість переглядів
24
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