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Альтернативний законопроєкт Радіної про АРМА може підірвати антикорупційні реформи - НАЗК
У НАЗК вважають, що такі зміни можуть ускладнити або унеможливити виконання одного з базових інструментів антикорупційного контролю.
Запропоновані у Верховній Раді зміни до законодавства щодо Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА), зокрема в альтернативному до урядового проєкту закону № 12374-д за авторством Анастасії Радіної, можуть створити ризики для антикорупційної системи.
Про це заявив голова НАЗК Віктор Павлущик в інтерв’ю виданню Mind.
«Правка про внесення змін до процедури моніторингу способу життя наразі відхилена — в проєкті закону для другого читання її немає. Та, звісно, вона може стати предметом дискусій уже в залі ВР. І це може створити серйозні проблеми для реалізації цієї важливої функції НАЗК», — зазначив Павлущик.
За його словами, автори відповідних змін пропонують переглянути три ключові критерії, за якими здійснюється моніторинг способу життя посадовців. У НАЗК вважають, що такі зміни можуть ускладнити або унеможливити виконання одного з базових інструментів антикорупційного контролю.
Керівник агентства підкреслив, що збереження ефективного механізму перевірки способу життя є критично важливим для продовження антикорупційних реформ та забезпечення довіри з боку міжнародних партнерів.
Раніше з різкою критикою альтернативного проєкту №12374-д виступили АМКУ та Офіс генерального прокурора.