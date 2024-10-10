Аматорський сувенір виявився рідкісним зубом: митники запобігли відправленню артефакту до США (фото)

Київські митники виявили в поштовому відправленні до Сполучених Штатів зуб кашалота, який перебуває під захистом Вашингтонської Конвенції CITES.

Київські митники запобігли незаконному вивезенню з України до США засобами поштового зв’язку зуба кашалота – тварини, яка підпадає під дію Вашингтонської Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, яким загрожує зникнення (CITES).

Про це повідомили в Державній митній службі.

Незаконне поштове відправлення прямувало з Києва до США. Термінова експертиза, проведена співробітниками Національного науково-природничого музею, підтвердила, що зуб має природне походження і належав кашалотові. Експерти припустили, що зуб до України завіз хтось з моряків Одеської китобійної флотилії, яка припинила існування 1987 року.

На сувенірі нанесено зображення військового корабля у Севастопольській бухті

Виявлений предмет оформлений як аматорський сувенір. Його поверхня відполірована, а з одного боку нанесено зображення військового корабля в Севастопольській бухті. За висновком експертів, зуб кашалота має певну наукову, музейну та освітню цінність і рекомендований до внесення до Музейного фонду України.

На митниці пояснили, що конвенція CITES забороняє експорт будь-якої тварини чи рослини, живої або мертвої, та їхніх частин чи похідних без попереднього отримання дозволу на вивезення, що видається відповідними державними органами України, які контролюють виконання вимог Конвенції.

Зуб кашалота має наукову, музейну та освітню цінність і рекомендований до внесення до Музейного фонду

"На момент здійснення митного контролю такі документи до митниці не надавалися і в міжнародному поштовому відправленні були відсутні. Щодо відправника Київською митницею складено протокол про порушення митних правил. Зуб вилучено", – повідомили в митній службі.

Нагадаємо, з України до Румунії намагалися вивезти дві старовинні книжки. Примірники датовані 1922-м та 1935 роками і, ймовірно, мають історичну та культурну цінність.

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