"Амбасадори культури": скільки українців вже отримало "ковідну тисячу" і як витрачають гроші

"Амбасадори культури": скільки українців вже отримало "ковідну тисячу" і як витрачають гроші

Після Нового року стартує другий етап виплат "ковідної тисячі".

Тисячу гривень вже отримали понад 2,3 млн українців, які повністю вакциновані проти коронавірусу і подали відповідну заявку у "Дії". Гроші переважно витрачають на культурні послуги.

Про це розповів міністр культури Олександр Ткаченко у своєму Telegram.

За його даними, станом на 22 грудня на отримання так званої "ковідної тисячі" з програми "єПідтримка" вже 4,5 млн українців подали заявки в "Дії", ще понад 2,3 млн громадян вже отримали кошти. Загалом витрачено понад понад 206 млн грн.

Найбільше, за словами Ткаченка, українці витрачають гроші на культурні послуги - кінотеатри та книжкові магазини.

"Зростання попиту чимале. Деякі сайти книжкових магазинів не витримали навантаження і працювали зі збоями. Адже кількість візитів користувачів зросла втричі. У кінотеатри повернулися навіть ті глядачі, які утримувалися від візиту в карантин. Залізничні квитки продаються з великою швидкістю, зокрема на туристичні напрямки: Івано-Франківськ, Львів та Буковель", - додав Ткаченко.

Голова Мінкульту зауважив, що сфери, які беруть участь у програмі, отримують поштовх до заробітку та розвитку. Тому він закликав українців користуватися програмою та підтримувати улюблені сфери культури та креативні індустрії.

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"Також закликаю всіх українців, що мають "зелений сертифікат" стати амбасадорами культури. А тим, хто ще не має, нагадую, Омікрон йде до нас. Тож вакцинуйтеся і долучайтеся до культури. P.S. Тим, хто ще не скористався послугою чи не має сертифікату в "Дії" панікувати не треба. Після Нового року стартує другий етап виплат", - уточнив Ткаченко і закликав театри та музеї "включатися до роботи".

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, у межах програми "єПідтримка", за якою вакциновані українці отримають по тисячі гривень, громадяни віком від 60 зможуть від січня витратити кошти на соціальні потреби. Йдеться про купівлю ліків.

Раніше прем'єр Денис Шмигаль запевнив, що тисячу гривень від Зеленського отримають усі вакциновані українці, незалежно від того, коли вони отримували щеплення.

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