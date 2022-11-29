Амбасадори UNITED24 зустрілися з президентом України і оголосили спільний збір на генератори

Уперше за пів року роботи фандрейзингової платформи UNITED24, ініційованої президентом України, одразу шість її амбасадорів оголосили про спільну благодійну кампанію. Андрій Шевченко, Олександр Усик, Скотт Келлі, Еліна Світоліна, Лієв Шрайбер та Тімоті Снайдер об’єдналися, щоб зібрати кошти на генератори для українських лікарень.

Володимир Зеленський подякував амбасадорам UNITED24.

"Сьогодні дуже важливо зберігати єдність у світі щодо підтримки України, аби пройти цей складний період. Жахлива війна проти нашої країни триває. З настанням зими перед нами постали нові виклики у зв’язку з терористичними ударами Росії по об’єктах інфраструктури, насамперед енергетичних. Але я впевнений на сто відсотків, що ми переможемо", — наголосив президент.

Амбасадори UNITED24 збиратимуть кошти на 1000 генераторів для українських лікарень. Адже через постійні удари по енергетичній інфраструктурі українські лікарі вимушені рятувати життя та проводити складні операції при світлі ліхтариків.

Легендарний астронавт Скотт Келлі почув це з перших вуст — напередодні він завітав до дитячої лікарні "Охматдит", де поспілкувався з маленькими пацієнтами та їхніми лікарями.

"Я бачив дітей, які були поранені внаслідок російських ракетних атак. Я вражений силою духу цих дітей і професійністю лікарів, які працюють у таких складних умовах", — сказав Скотт Келлі.

Для популяризації збору Келлі разом із Шевченком та Усиком взяли участь у зйомках відеороликів, які проходили у вечірньому неосвітленому Києві. Футболіст і тренер Андрій Шевченко розказав Президенту, що вперше в житті побачив головний стадіон країни, НСК "Олімпійський", без жодного ліхтаря. "Навіть у темряві “Олімпійський” прекрасний, — сказав Шевченко. — Впевнений, що скоро він знову наповниться вболівальниками. А сьогодні передусім маємо повертати світло туди, де воно дійсно рятує життя, — у лікарні по всій Україні".

Збору на генератори присвятить свій благодійний вечір тенісистка Еліна Світоліна. Подія відбудеться 2 грудня у Монако. А от Лієв Шрайбер свій збір розпочав декілька днів тому. Відомий актор та режисер написав сценарій для проморолика та активно залучає світову спільноту до підтримки України.

Історик Тімоті Снайдер поділився з колегами перебігом збору на "Ловця шахедів" — потужну антидронну систему, яка зможе захистити інфраструктурні об’єкти від смертоносних іранських безпілотників.

"Сьогодні дуже важливо захистити енергетичну систему України, і це розуміє міжнародна аудиторія. Я бачу це за відгуком на "Ловця шахедів". Я наголошую, що сьогодні Україна дає набагато більше світу, ніж ми даємо Україні. Вона є прикладом мужності для всього світу", — сказав Снайдер.

Чемпіон світу з боксу у важкій вазі Олександр Усик не тільки популяризує збір для лікарень, але й особисто зробить внесок: "Я розумію, наскільки важливими є генератори і скільки життів вони можуть врятувати. Тож долучаюся сам і буду закликати до підтримки всю міжнародну спільноту".