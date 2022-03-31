Американці довіряють Зеленському більше, ніж Байденові, а окупанти збили власний літак: 5 головних новин ночі

Американці довіряють Зеленському більше, ніж Байденові, а окупанти збили власний літак: 5 головних новин ночі

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

П'ять головних новин ночі 31 березня:

Міністерство оборони США передало для Збройних сил України першу партію із шести вантажів для посилення боєздатності. Українські бійці отримають Javelin та Stinger. Читати далі –> Переговори з РФ, попередження дипломатам та заклик до "диванних експертів": основні тези виступу Зеленського. Читати далі –> Окупанти штурмують Маріуполь і обстрілюють Харків. Українські захисники відновили контроль над трьома населеними пунктами на Півдні: Орлове, Заградівка, Кочубєєвка. Читати далі –> Президент Зеленського підтримують 72% опитаних громадян США — більше, ніж будь-якого іншого міжнародного лідера. Зеленський очолив топ американського рейтингу світових лідерів і випередив Байдена, Макрона та Шольца. Читати далі –> Росіяни в Україні випадково збили власний літак і використовують "вагнерівців" як гарматне м'ясо. У лавах армії РФ — низький моральний дух, складнощі з матеріально-технічним забезпеченням і великі втрати, повідомляє британська розвідка. Читати далі –>

Нагадаємо, що Росія загнала своїх військових до радіоактивного "Рудого лісу" і вони всі отримали опромінення.