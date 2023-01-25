Американець пожертвував Залужному мільйон доларів, які він віддав на ЗСУ: продовження історії 

У 90-х роках чоловік виїхав до США, де працював розробником програмного забезпечення в компанії Microsoft.

Американець українського походження Григорій Степанець пожертвував по два мільйони доларів Українському католицькому університету та Могилянці, а ще один мільйон доларів - ізраїльській армії ЦАХАЛ. Перед цим стало відомо, що Степанець передав головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному один мільйон доларів, які той віддав на потреби армії.

Про це повідомляє ZAXID.NET та "Кореспондент".

В УКУ журналістам видання ZAXID.NET поінформували, що Григорій Степанець заповів університету 2 млн доларів. Це для них є приємною несподіванкою. Довідалися про це наприкінці 2022 року. До університету написала юридична компанія, яка займалася розпорядженням спадку.

У вузі розповіли, що зі Степанцем не були знайомі. Ймовірно, чоловік дізнався про діяльність УКУ від знайомих чи зі ЗМІ. Керівництво університету висловило вдячність за "сюрприз". Рішення про використання коштів в університеті вирішує сенат – дорадча рада.

"Хочемо зв'язатися з його донькою, щоб більше дізнатися про нього, можливо, він мав своє бачення щодо використання грошей. Зараз ми працюємо з різними програмами, які необхідні в час війни, шукаємо кошти на гуманітарні програми", – зауважила проректорка УКУ Наталія Климовська.

Вона додала, що пожертва Григорія Степанця є найбільшою середи тих, які жертводавці заповідали на університет після смерті.

Що відомо про жертводавця

Григорій Степанець - американець українського походження. Навчався у Московському державному університеті імені Ломоносова, Чоловік вільно володів українською, російською, німецькою, італійською та англійською мовами.

Працюючи в Москві, він підписав лист на підтримку дисидентів. За це його звільнила радянська влада. Зазнав переслідувань від КДБ. 1989 року Степанець виїхав до США, де працював розробником програмного забезпечення в компанії Microsoft.

Нагадаємо, Залужний отримав у спадок мільйон доларів та віддав усі кошти на ЗСУ.

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