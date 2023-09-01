Американець випадково заплив до України на каяку: думав, що досі в ЄС

Прикордонники оштрафували 63-річного каліфорнійця, який 57 днів подорожував Дунаєм на каяку і випадково пришвартувався на Одещині.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Чоловік перетнув український кордон неподалік міста Рені. Іноземець повідомив, що помилився та випадково сприйняв український берег як зону ЄС, де немає кордонів між країнами.

Він розповів, що вийшов на воду з Німеччини, пройшов Австрію, Словаччину, Хорватію, Угорщину, Сербію, Болгарію та Румунію. Після чого планував дійти Георгієвським гирлом аж до Чорноморського узбережжя — села Сфинту-Георге.

Прикордонники оформили на чоловіка протокол про адмінпорушення. Згодом іноземця передадуть у порядку реадмісії румунській стороні.

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