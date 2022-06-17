Американська підтримка європейських прагнень України та фільтраційні табори на окупованих територіях: головні новини ночі 17 червня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 17 червня 2022:
- Сполучені Штати Америки продовжують непохитно підтримувати прагнення України стати частиною Європейського Союзу. Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс. Читати далі –>
- Росія, яка створила і контролює терористичну організацію "ДНР", несе повну відповідальність за смертний вирок, винесений трьом військовополоненим іноземцям в окупованому Донецьку. Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ Читати далі –>
- Росія створила щонайменше 20 фільтраційних таборів і в’язниць на тимчасово окупованих територіях України. Читати далі –>
- Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає, що для розв'язання проблеми продовольчої кризи, спричиненої вторгненням Росії в Україну та блокадою українських портів, необхідно продовжувати спільну роботу. Читати далі –>
- Китай продовжує стояти на боці Росії, яка вчинила повномасштабне вторгнення до України. Читати далі –>
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