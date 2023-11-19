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Американська сенаторка пояснила, коли України зможе стати членом НАТО

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Американська сенаторка пояснила, коли України зможе стати членом НАТО

Прапори НАТО та України

Україні не слід забувати про реформи, вважає сенаторка.

Повноправне членство України у НАТО можливе лише за умови припинення бойових дій на всій території країни.

Про це заявила сенаторка США від Демократичної партії Джин Шахін, передає Укрінформ.

"Як і у випадку з рішенням стосовно наближення України до ЄС, ми бачимо, що НАТО також рухається у цьому напрямі. Щойно припиниться війна, для України буде можливість приєднатися до НАТО", – зазначила вона.

Вона зазначила, що є широке коло людей, які підтримують негайне прийняття України до НАТО, однак декілька чинників перешкоджають цьому.

"Перш за все, існує п'ята стаття, яку буде застосовано у разі приєднання України до НАТО зараз, що викликає у багатьох сумніви в тому, чи нині – належний час", – сказала членкиня Сенату США.

Крім того, вона заявила про необхідність проведення реформ, скільки НАТО це ще й "альянс цінностей".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен каже, що часткове членство, без окупованих Росією територій, показало б РФ те, що вона не зможе зупинити приєднання України до Альянсу.

Крім того, ми раніше інформували, що яка допомога зараз найбільше потрібна Україні і в чому помилився Захід.

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Дата публікації
Перегляди
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