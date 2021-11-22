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Американське судно з катерами Island для ВМС України увійшло до Чорного моря: фото

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Американське судно з катерами Island для ВМС України увійшло до Чорного моря: фото

Twitter/Yörük Işık

Катери Island є частиною американського пакета безпекової допомоги Україні на понад 2,5 млрд доларів.

Суховантажне судно США Ocean Grand, яке перевозить катери Island для ВМС України, увійшло до Чорного моря. 

Про це повідомляє видання "Думська" з посиланням на дані сайту Marine Traffic. 

Відомо, що на борту американського суховантажного судна перебувають два катери типу Island для ВМС України - "Фастів" та "Суми". Також на борту судна є й інша військова допомога Україні від США. Американське судно прямує до Одеси. 

Катери Island є частиною американського пакета безпекової допомоги Україні на понад 2,5 млрд доларів. Вони призначені для посилення Військово-Морських сил України. Катери “Суми” й “Фастів” були завантажені на Ocean Grand для перевезення морем та вирушили з Балтимора 8 листопада.

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