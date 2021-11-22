Американське судно з катерами Island для ВМС України увійшло до Чорного моря: фото

Катери Island є частиною американського пакета безпекової допомоги Україні на понад 2,5 млрд доларів.
Суховантажне судно США Ocean Grand, яке перевозить катери Island для ВМС України, увійшло до Чорного моря.
Про це повідомляє видання "Думська" з посиланням на дані сайту Marine Traffic.
Відомо, що на борту американського суховантажного судна перебувають два катери типу Island для ВМС України - "Фастів" та "Суми". Також на борту судна є й інша військова допомога Україні від США. Американське судно прямує до Одеси.
Катери Island є частиною американського пакета безпекової допомоги Україні на понад 2,5 млрд доларів. Вони призначені для посилення Військово-Морських сил України. Катери “Суми” й “Фастів” були завантажені на Ocean Grand для перевезення морем та вирушили з Балтимора 8 листопада.
U.S. is channeling support to Ukraine: U.S. is transferring two Island-class cutters USCGC Ocracoke WPB-1307 (renamed Sumy P192) & USCGC Washington WPB-1331 (renamed Fastiv P193) to Ukraine. Sumy & Fastiv were purchased by UA from the Pentagon's Excess Defense Articles program pic.twitter.com/TONzqVzEzf— Yörük Işık (@YorukIsik) November 22, 2021
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