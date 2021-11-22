Американське судно з катерами Island для ВМС України увійшло до Чорного моря: фото

Американське судно з катерами Island для ВМС України увійшло до Чорного моря: фото

Катери Island є частиною американського пакета безпекової допомоги Україні на понад 2,5 млрд доларів.

Суховантажне судно США Ocean Grand, яке перевозить катери Island для ВМС України, увійшло до Чорного моря.

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Про це повідомляє видання "Думська" з посиланням на дані сайту Marine Traffic.

Відомо, що на борту американського суховантажного судна перебувають два катери типу Island для ВМС України - "Фастів" та "Суми". Також на борту судна є й інша військова допомога Україні від США. Американське судно прямує до Одеси.

Катери Island є частиною американського пакета безпекової допомоги Україні на понад 2,5 млрд доларів. Вони призначені для посилення Військово-Морських сил України. Катери “Суми” й “Фастів” були завантажені на Ocean Grand для перевезення морем та вирушили з Балтимора 8 листопада.

U.S. is channeling support to Ukraine: U.S. is transferring two Island-class cutters USCGC Ocracoke WPB-1307 (renamed Sumy P192) & USCGC Washington WPB-1331 (renamed Fastiv P193) to Ukraine. Sumy & Fastiv were purchased by UA from the Pentagon's Excess Defense Articles program pic.twitter.com/TONzqVzEzf — Yörük Işık (@YorukIsik) November 22, 2021

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