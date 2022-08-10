Американські аналітики назвали причину, чому Кремль не звинуватить Україну у вибухах в Криму

У вівторок, 9 серпня, на захопленому росіянами військовому аеродромі "Саки" в Новофедорівці, що в анексованому Криму, пролунала серія потужних вибухів.

Агресорка Росія не звинувачує Україну в ударах по авіабазі. Адже тоді це стане одним з свідчень неефективності російської системи протиповітряної оборони - як було з крейсером "Москва".

Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Одночасність вибухів на двох різних об'єктах, ймовірно, виключає офіційну російську версію випадкової пожежі, але не виключає ні диверсії, ні далекобійного ракетного удару", - наголошують в ISW.

Експерти зауважуєють: Україна могла модифікувати свої ракети "Нептун" для ударів по наземних цілях. До слова, саме так зробили росіяни з протикорабельними та зенітними ракетами. Втім, наразі немає жодних доказів, які б підтверджували гіпотезу про модифікацію ракет.

Нагадаємо, що 9 серпня на захопленому росіянами військовому аеродромі "Саки" в Новофедорівці (Крим) пролунала серія потужних вибухів.

Згодом з'явилася перша офіційна реакція України на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали російсько-окупаційній владі у "про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях".

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