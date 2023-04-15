Американські аналітики повідомляють про небезпеку для окупованої Запорізької АЕС: що відомо

Російські окупаційні війська продовжують створювати небезпеку для Запорізької атомної електростанції в тимчасово захопленому Енергодарі.

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни.

Аналітики з посиланням на заяву директора МАГАТЕ Рафаель Гроссі пишуть,, що залежність ЗАЕС від однієї потужності продовжує становити великий ризик. Що більше - представники МАГАТЕ регулярно повідомляють про обстріли поблизу окупованої атомної станції.

"8 і 12 квітня біля периметру ЗАЕС здетонували дві міни. Російські чиновники готуються перевести один із двох реакторів ЗАЕС, які зараз перебувають у режимі "гарячої зупинки", у режим "холодної зупинки", і що Каховське водосховище наразі на два метри вище мінімально необхідного для охолодження ЗАЕС", - наголошують в ISW, цитуючи очільника МАГАТЕ.

Також Гроссі повідомив, що третина первинного персоналу ЗАЕС залишила, а решта або підписали контракти з російською державною енергетичною компанією "Росенергоатом", або зберегли свою роботу в українській державній енергетичній компанії "Енергоатом".

Нагадаємо, днями б іля машинної зали 4-го енергоблоку Запорізької АЕС пролунав вибух - здетонувала російська міна.Окупанти намагалися "заспокоїти" працівників та швидко приховати сліди, аби цього не побачили експерти МАГАТЕ.

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