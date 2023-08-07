Американські ЗМІ назвали суму допомоги, яку США надали Україні з початку повномасштабної війни

Загальний обсяг допомоги, яку Сполучені Штати передали Україні, вже перевищила показник у 66 мільярдів доларів.

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Про це інформує видання The Washington Post.

Повідомляється, що загальний обсяг допомоги становить 66,2 мільярдів доларів, з яких частка військової допомоги становить $43,1 млрд. Українській економіці США допомогли на суму $20,5 млрд. Крім того, Вашингтон виділив Україні $2,6 млрд у якості гуманітарної допомоги.

Видання зазначає, що таким чином Україна за цим показником випередила інших союзників США, зокрема Ізраїль, Йорданії та Єгипет. Також видання повідомило, що за планом Маршала після Другої світової війни США виділили 150 мільярдів доларів за три роки своїм союзникам у Європі з поправкою на інфляцію.

Також повідомляється, що обсяг допомоги перевищив варті компанії Twitter ($44 млрд), космічного телескопа James Webb ($10 млрд) та витрат на студентські позики адміністрації президент США Джо Байдена ($39 млрд).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $400 мільйонів доларів. До нього, зокрема, увійдуть нанодрони та ракети для HIMARS.

Крім того, ми раніше інформували, що Велика Британія надасть Україні пакет військової допомоги на суму майже 65 млн доларів США.

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