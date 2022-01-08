Американські ЗМІ опублікували карту розташування російських військ на кордоні України

Карту складено на основі даних від українських та західних чиновників, а також незалежних військових аналітиків та супутникових знімків.

Американські ЗМІ опублікували карту, на якій показала розташування військ держави агресора – Росії вздовж кордону з Україною.

За даними The New York Times, російські війська оточують Україну з трьох сторін загрожують ескалацією конфлікту з Україною та потенційно можуть відкрити новий фронт, пише УНН.

Карту складено на основі даних від українських та західних чиновників, а також незалежних військових аналітиків та супутникових знімків. На карті вказано рід військ, їх чисельність, види техніки.

На карті газети вказано 10 основних скупчень російських військ у межах досяжності українського кордону. Майже всі вони, за даними видання, включають артилерію, важку техніку та танки.

За даними The New York Times, дві групи військ розташовані біля кордону з Білоруссю, поряд із містами Єльня (Смоленська область) та Клинці (Брянська область). Ще три групи розташувалися неподалік від російського Воронежа, зазначено на карті. Ці війська можуть безпосередньо загрожувати Києву у разі проведення воєнної операції.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що за 200 км від російсько-українського кордону перебуває 122 тис. військових РФ, а за 400 км - 143,5 тис. військових. Ситуація біля кордону він назвав неспокійною.

На випадок повномасштабного вторгнення Росії в Україні ухвалили таємний документ - план оборони, в якому вперше детально прописані дії кожної інституції чи структури.

До слова, Україна може отримати додатковий пакет військової допомоги від США: під питанням передавання ПЗРК "Стінгер".

Читайте також: