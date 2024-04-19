Американський бойовик по-українськи: на Прикарпатті злодії в камуфляжі пограбували підприємця на 8 млн грн

На Прикарпатті група зловмисників у камуфляжі пограбувала підприємця на 8 мільйонів гривень.

В одному з сіл Івано-Франківського району сталося зухвале пограбування. Група осіб у камуфляжній формі зупинила автомобіль Opel Astra та, під приводом перевірки, заволоділа сумками з грошима на суму понад 8 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Про подію повідомів до поліції 21-річний прикарпатець. Він розповів, що в одному з сіл Івано-Франківського району невідомі зупинили авто та забрали гроші, які перевозив 61-річний підприємець. Після цього нападники зникли у невідомому напрямку.

На місце події негайно виїхали керівництво обласної поліції, оперативники Управління карного розшуку, слідчі та спеціалісти-криміналісти Слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області.

Правоохоронці оперативно опитали потерпілого, проаналізували записи камер спостереження неподалік вчинення місця злочину і невдовзі крадіїв знайшли.

Затримання грабіжників в Івано-Франківському районі / Фото: Національна поліція України

Йдеться про чотирьох мешканців Прикарпаття. Слідством встановлено, що після вчинення злочину, фігуранти спалити камуфляжний одяг, а автомобіль, на якому пересувались, втопили в Дністрі. Після цього зловмисники переодягнулись в цивільний одяг та змінили транспортний засіб.

Невдовзі правоохоронці знайшли і місцеперебування двох фігурантів. 30-річного та 29-річного зловмисників затримали в автомобілі, коли вони рухались околицею Івано-Франківська.

Їм уже повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж, вчинений в особливо великих розмірах або організованою групою. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тепер зловмисникам загрожує до 13 років за ґратами. Поліція Прикарпаття встановлює місцеперебування ще двох фігурантів. Слідство триває.

Нагадаємо, НАБУ викрило організовану групу, яка намагалася заволодіти 160 мільйонами гривень державних та міжнародних коштів. Ці активи були виділені на відновлення Харкова.

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