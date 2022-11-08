Американський генерал спрогнозував терміни звільнення всіх українських територій: "Результат неминучий"

Американський генерал припускає, що бої за Херсон завершаться вже за кілька тижнів, а до літа наступного року Україна звільнить всі свої території, включно з Кримом.

Колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Годжес переконаний, що вже до кінця цього року ЗСУ можуть звільнити території, захоплені Росією після 24 лютого, а до літа 2023-го українські захисники повернуть тимчасово окупований Крим.

Про це Годжес розповів у інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Я думаю, що результат операцій на сході вже неминучий. Україна досягла незворотного імпульсу", — каже американський генерал-лейтенант.

Годжес каже, що важкі бої досі тривають у Бахмуті, та Херсонській області, однак в Херсоні це продовжуватиметься не довго — ще кілька тижнів, "поки українці не знищать усіх росіян, які є на правому березі Дніпра".

За словами генерал-лейтенанта США, український контрнаступ, який почався у вересні, — це одна велика операція: з одного боку — від Харківщини, з іншого — від Херсона.

"Ліве крило контрнаступу — це операція, яка спустилася з Харкова, зараз є біля Донецька і рухається на Маріуполь. Інше крило — у Херсоні. Отже, це праве крило. Тож обидва ці крила сходяться до Криму. Всі дороги ведуть до Криму", — зауважив Годжес.

Він переконаний, що Крим стане для росіян непридатним для оборони, щойно ЗСУ почнуть застосовувати високоточну зброю по російських авіабазах та військово-морських об’єктах на півострові.

"І саме тому, я вважаю, Україна звільнить Крим до літа", — заявив американський генерал-лейтенант і додав, що Росія зазнає поразки старомодним способом — на полі бою.

Нагадаємо, раніше генерал у відставці Бен Годжес заявив, що зараз основна стратегія Кремля – розтягнути в часі війну проти України. Однак, за його словами, українські війська відведуть окупаційні війська РФ до лінії 23 лютого протягом двох місяців і звільнять Крим до літа 2023 року.

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