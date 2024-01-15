Американський генерал заявив, що Захід не дає Україні зброю для перемоги над Путіним

Зокрема Україна досі не отримала озброєння для переваги у повітрі.

Колишній верховний головнокомандувач Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі Філіп Брідлав розкритикував обсяги та характер допомоги, яку країни Заходу надають Україні.

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Про це пише видання Newsweek.

Він заявив, що важливою складовою для проведення маневреної війни є перевага у повітрі.

"Ми не дали Україні того, що їй потрібно для встановлення переваги в повітрі", - заявив генерал.

Він заявив, що українських військових забезпечили деякими видами зброї малої дальності, а американські системи ATACMS були старішими варіантами з касетними боєголовками та менш потужними, ніж сучасні версії.

"Ми не даємо їм (українцям, - ред.) те, що їм потрібно для перемоги. Радше, ми даємо їм достатньо, щоб залишатися на полі бою", - вважає Брідлав.

Він заявив, що ця ситуація передбачає два варіанти розвитку подій: "Якщо Захід покине Україну, вона буде відважно боротися, але загинуть ще десятки тисяч українців, і врешті-решт Росія підпорядкує всю Україну, яка знову стане васалом Росії. Якщо Захід вирішить дати Україні те, що їй потрібно для перемоги, Україна виграє цю війну".

Він зазначив, що вся відповідальність за подальшу долю України лежить на Республіканській партії США.

"Питання до керівництва республіканців у палаті представників полягає в тому, чи хочуть вони, щоб їх звинуватили в тому, що Росія виграла війну? Вони повинні відповісти на це запитання зараз", - підсумував Філіп Брідлав.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ексочільник підрозділу з хімічної зброї армії Великої Британії Геміш де Бреттон-Гордон зазначив, що якщо Захід не озброїть Україну, за кілька років спалахне війна Росії з НАТО.

Крім того, ми раніше інформували, що на саміті НАТО у Вашингтоні можуть ухвалити важливе рішення для України.

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