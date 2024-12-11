Американський IT-підприємець родом з України запускає грант 4,5 млн грн на навчання ветеранів: як подати заявку

Українські військові, які захищають нашу свободу, тепер мають можливість опанувати нову професію в ІТ завдяки ініціативі Сергія Хромченка – засновника і CEO IT-школи Codemify. Сергій, американський підприємець родом із Житомирщини, запустив грантову програму “ITHero” на 4,5 млн грн, спрямовану на професійну переорієнтацію українських ветеранів у сфері інформаційних технологій.

“ITHero” – це освітній проєкт, який допомагає військовим здобути професію QA Engineer. Програма складається з двох блоків:

Manual QA Engineer – базовий курс із тестування програмного забезпечення без необхідності технічного досвіду.

– базовий курс із тестування програмного забезпечення без необхідності технічного досвіду. Automation QA Engineer – курс для тих, хто хоче освоїти автоматизоване тестування з елементами програмування.

Навчання триватиме 5,5 місяців і включатиме три живі вебінари на тиждень та підготовку до співбесід.

До проєкту вже приєдналися дев’ятеро ветеранів, серед яких двоє учасників із Центру протезування та реабілітації Superhumans, а також семеро військових із громадської організації "Серця Азовсталі". Загалом на першому етапі проєкту участь візьмуть 20 ветеранів - отож наразі доступні ще 11 місць. Кожен бажаючий ветеран може подати заявку, заповнивши просту форму за посиланням на сайті IT-школи Codemify.

Сергій Хромченко, який уже понад 15 років живе у США, не перестає підтримувати Україну. Із початком повномасштабного вторгнення він активно організовує збори для військових, допомагає закривати важливі потреби та підтримує українців, які прагнуть змінити своє життя. Сергій каже: «Наші військові дають нам можливість мріяти і планувати майбутнє. Цей проєкт – це моя вдячність їм і можливість допомогти почати нову главу їхнього життя».

“ITHero” – це не лише про нові професії, це про підтримку і вдячність. Якщо ви знаєте ветеранів, які потребують допомоги у поверненні до мирного життя, розкажіть їм про цю програму.