Американський ракетний есмінець прямує в Чорне море для участі у військових навчаннях

2021 року в навчаннях візьме участь рекордна кількість країн-учасниць: 32 держави з 6 континентів.

Американський ракетний есмінець USS Ross прямує в Чорне море для участі у щорічних міжнародних навчаннях Sea Breeze.

Про це 26 червня йдеться у Twitter Шостого флоту ВМС США.

"Американський ракетний есмінець USS Ross розпочав транзит у північному напрямку в Чорному морі для участі в щорічних навчаннях Sea Breeze з понад 30 країнами з усього світу", - зазначають у повідомленні.

Також відомо, що до навчань залучили 5 тисяч військових, 32 кораблі, 40 літаків та 18 команд спеціальних операцій та дайвінгу.

Нагадаємо, американський ракетний есмінець USS Laboon покидає акваторію Чорного моря і переходить у Середземне. До Чорного моря USS Laboon вирушив 11 червня. Там він відбував морське патрулювання в межах надання підтримки союзникам НАТО і партнерам в Чорному морі.

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