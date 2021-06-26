Американський ракетний есмінець прямує в Чорне море для участі у військових навчаннях

2021 року в навчаннях візьме участь рекордна кількість країн-учасниць: 32 держави з 6 континентів.
Американський ракетний есмінець USS Ross прямує в Чорне море для участі у щорічних міжнародних навчаннях Sea Breeze.
Про це 26 червня йдеться у Twitter Шостого флоту ВМС США.
"Американський ракетний есмінець USS Ross розпочав транзит у північному напрямку в Чорному морі для участі в щорічних навчаннях Sea Breeze з понад 30 країнами з усього світу", - зазначають у повідомленні.
Також відомо, що до навчань залучили 5 тисяч військових, 32 кораблі, 40 літаків та 18 команд спеціальних операцій та дайвінгу.
#BREAKING: @USNavy #USSRoss begins northbound transit into the #BlackSea to participate in the annually held exercise @ExSeaBreeze with over 30 countries from all over the world.— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) June 26, 2021
Global Partnership for Peace!!#ExerciseSeaBreeze #SB21 #SeaBreeze pic.twitter.com/F0kHMOpTTf
Нагадаємо, американський ракетний есмінець USS Laboon покидає акваторію Чорного моря і переходить у Середземне. До Чорного моря USS Laboon вирушив 11 червня. Там він відбував морське патрулювання в межах надання підтримки союзникам НАТО і партнерам в Чорному морі.