Американський штат Міссісіпі визнав Хмельницьку область побратимом

Хмельницька область отримала нового побратима.
Побратимом став американський штат Міссісіпі. Зазначається, що вперше в історії штат США ухвалив таке рішення.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.
"Маю унікальну новину. Штат Міссісіпі визнав нашу область областю-побратимом. Це вперше в історії штат США ухвалив таке рішення. Вдячний губернатору штату Міссісіпі за підтримку нашої області та нашої країни у такий складний час", - наголосив очільник області.
До слова, нещодавно найбільший район Праги став партнером Хмельницького, а канадське місто Брантфорд потоваришувало з Кам’янець-Подільським.
Як повідомлялося, в Одесі демонтували п'ять табличок з назвами російських міст-побратимів. Комунальники зняли зі знаку вказівники з написом Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Таганрог та Ростов-на-Дону. Замість міст держави-терористки планують додати міста, які активно допомагають Одесі у воєнний час.
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