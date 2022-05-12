Американський штат Міссісіпі визнав Хмельницьку область побратимом

Хмельницька область отримала нового побратима.

Побратимом став американський штат Міссісіпі. Зазначається, що вперше в історії штат США ухвалив таке рішення.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

"Маю унікальну новину. Штат Міссісіпі визнав нашу область областю-побратимом. Це вперше в історії штат США ухвалив таке рішення. Вдячний губернатору штату Міссісіпі за підтримку нашої області та нашої країни у такий складний час", - наголосив очільник області.

До слова, нещодавно найбільший район Праги став партнером Хмельницького, а канадське місто Брантфорд потоваришувало з Кам’янець-Подільським.

Як повідомлялося, в Одесі демонтували п'ять табличок з назвами російських міст-побратимів. Комунальники зняли зі знаку вказівники з написом Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Таганрог та Ростов-на-Дону. Замість міст держави-терористки планують додати міста, які активно допомагають Одесі у воєнний час.

Читайте також: