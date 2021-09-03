Американський візит українського президента: Зеленський відвідав авіабазу Нацгвардії у Каліфорнії та Стенфордський університет

Володимир Зеленський поспілкувався зі студентами університету.

Президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у США. В його межах він відвідав кілька об'єктів.

Про перебування олодимира Зеленського у США йдеться у сюжеті ТСН.

Володимир Зеленський відвідав авіабазу нацгвардії в Каліфорнії. Там його зустрів військовий оркестр, який виконав гімни України та США. Президенту показали техніку і тренування армійців – вони відпрацьовували десантування з гелікоптера. Крім того, в Каліфорнії Зеленський зустрівся з керівником компанії "Епл" Тімом Куком, з яким обговорив український Ай-Ті-проєкт "Дія-сіті".

Також Володимир Зеленський побував у Стенфордському університеті.

Там Володимир Зеленський з‘явився у компанії професора Майкла Макфола, який є досвідченим політиком і колишнім послом США в Росіі і спеціальним помічником 44-го президента Барака Обами. Він зазначив, що лідери держав у них виступали і раніше. Президент України розпочав свою промову англійською.

"Я був тут, мені здається, кілька разів. У мріях. І вперше у реальному житті. Я - президент України. І з поваги до вашої країни, мови та історії я говоритиму українською", - сказав Володимир Зеленський.

Захід проходив у форматі запитання та відповіді. Зеленський відповідав із гумором, повсякчас зриваючи сміх та оплески. Його у США добре пам‘ятають завдяки імпічменту попереднього президента США Дональда Трампа. Один зі студентів - з іронією поцікавився - після знайомства із чинним Джо Байденом - хто сподобався більше.

"Мені здається, головне, який президент подобається вам", - відповів Зеленський.

Росіянин англійською підготував запитання-метаформу.

"Є така казка - "Убити дракона". Там чоловік, який убиває дракона, з часом сам стає драконом. Ви відчуваєте, що стаєте драконом? Спасибо", - сказав автор запитання.

"Что касается убить дракона, то я напомню, что я - президент Украины 2 года. А вот у ваших знакомых ситуация сложнее. Но это внутренний выбор вашей страны", - сказав російською Зеленський.

Після виступу професор Макфол провів президентському подружжю екскурсію університетом. Серед відомих випускників Стенфорду - колишній депутат, співак Святослав Вакарчук. Незабаром в ньому навчатиметься колишній прем‘єр-міністр Олексій Гончарук. Виступ Зеленського Макфол оцінив позитивно.

"Він відповідав на запитання дуже щиро, демократично, відверто. І це вже само собою позитивний меседж американцям про Україну", - сказав Майкл Макфол, професор Стенфордського університету.

"Чи міг би він бути вашим студентом?", - запитали журналісти.

"Я його запросив. Ми у Стенфорді маємо програми для тих, хто працює, або вже завершив кар‘єру. Колишній президент Естоніі, Ілвес, після 10 років президентства, провів у нас 3 роки. Тож ми раді будемо бачити президента Зеленського, якщо він захоче до нас повернутися", - зауважив Макфол.

Новини світу: Зеленський відвідав авіабазу нацгвардії в Каліфорнії

Автори: Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+1.

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