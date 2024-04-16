Американський законопроєкт про допомогу Україні та вибухи у Хмельницькій області: головні новини ночі 16 квітня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- 4 окремі законопроєкти: спікер Джонсон представив плани допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та нацбезпеці Читати далі –>
- У Хмельницькій області було чути вибухи - ЗМІ Читати далі –>
- Зброярку “Іржі”, через яку загинула українська операторка, засудили до 18 місяців ув'язнення Читати далі –>
- Deep State оновив мапу: де просунувся ворог Читати далі –>
- Потреба України в засобах ППО є негайною - Пентагон Читати далі –>
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