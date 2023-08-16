Чи звільнять Залужного: у Міноборони прокоментували скандальну статтю Newsweek

В Міноборони пояснили американським журналістам, що такі "вкиди" є російським пропагандистським наративом.

В американському журналі Newsweek опублікували статтю про нібито можливість "заміни військового керівництва" України на чолі з Валерієм Залужним.

Видання запевняє, що посилається на "джерела, близькі до українського уряду".

У статті зокрема йдеться, що "незадовільні бойові дії можуть призвести до змін в українському військовому командуванні".

"Відсутність прогресу посилила стратегічні дебати на найвищих рівнях української влади. Серед українського керівництва безумовно є деякі розбіжності щодо військової стратегії", – така цитата "джерела" Newsweek.

У Міністерстві оборони України заявили журналістам Newsweek, що "між військовим та політичним керівництвом країни існує прямий зв'язок".

"Завдання — ухвалювати рішення у динамічних умовах військової ситуації. Довіра до військового командування є важливою передумовою перемоги", — сказав представник відомства, назвавши повідомлення про внутрішні розбрати російським пропагандистським наративом, який "наполегливо просувається ворожими ЗМІ".

Нагадаємо, що у Мережі регулярно з'являються "вкиди" про нібито конфлікт між президентом Зеленський і головкомом ЗСУ Залужним. Влада цю інформацію спростовувала.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак, коментуючи чутки у ЗМІ, що Залужний може піти у політику, заявив, що головком ЗСУ "є людиною команди президента".

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